Президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на три месяца – до 2 августа 2026 года.

Об этом говорится в карточке законопроекта №15197, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Продолжение военного положения и мобилизации

В конце апреля Верховная Рада приняла законопроект №15197 о продолжении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток на территории Украины.

Сейчас смотрят

За соответствующий документ в целом проголосовали 315 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады.

Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому срок действия военного положения в Украине продлевается с 4 мая 2026 года на 90 суток. Таким образом, специальный правовой режим будет действовать по меньшей мере до 2 августа 2026 года.

Военное положение, введенное с самого начала полномасштабного вторжения России, остается необходимым инструментом для защиты государства.

Благодаря ему военное командование и органы власти получили дополнительные полномочия, позволяющие оперативно реагировать на угрозы и обеспечивать эффективный отпор вооруженной агрессии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.