Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации
Президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на три месяца – до 2 августа 2026 года.
Об этом говорится в карточке законопроекта №15197, обнародованном на сайте Верховной Рады.
В конце апреля Верховная Рада приняла законопроект №15197 о продолжении действия военного положения и общей мобилизации на 90 суток на территории Украины.
За соответствующий документ в целом проголосовали 315 народных депутатов на пленарном заседании Верховной Рады.
Военное положение, введенное с самого начала полномасштабного вторжения России, остается необходимым инструментом для защиты государства.
Благодаря ему военное командование и органы власти получили дополнительные полномочия, позволяющие оперативно реагировать на угрозы и обеспечивать эффективный отпор вооруженной агрессии.