Україна готова продовжити перемир’я з РФ до 9 травня, але є умова – Буданов
Україна запровадила перемир’я, яке свідчить про справжнє бажання миру з боку Києва. Однак воно може бути продовжене й до 9 травня, про раніше просила Москва.
Про це повідомив керівник ОП Кирило Буданов.
Продовження перемир’я між Україною та Росією: що відомо
Кирило Буданов зауважив, що питання не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а у збереженні людського життя та відновлення безпеки.
– Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру… Наступний крок – за РФ, – наголосив очільник ОП.
Він зазначив, що Москва має довести, що людське життя для її керівників має бодай якусь цінність.
Буданов підсумував, що у Києві уважно стежать за кожним рухом ворога та готові до будь-якого розвитку подій.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав абсолютним цинізмом удари Росії по Україні відразу після заяв Міноборони РФ про нібито оголошення перемир’я 9 травня.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до режиму тиші з опівночі 6 травня та діятиме дзеркально у разі припинення бойових дій з боку РФ.
Водночас Росія оголосила так зване перемир’я на 8–9 травня, пригрозивши масованими ударами по Києву у разі зриву святкових заходів.
В Україні ці заяви назвали маніпуляцією та свідоцтвом вразливості Москви.