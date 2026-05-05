Україна запровадила перемир’я, яке свідчить про справжнє бажання миру з боку Києва. Однак воно може бути продовжене й до 9 травня, про раніше просила Москва.

Про це повідомив керівник ОП Кирило Буданов.

Продовження перемир’я між Україною та Росією: що відомо

Кирило Буданов зауважив, що питання не у прив’язці до якихось дат заради насаджування ідеологічних догм, а у збереженні людського життя та відновлення безпеки.

– Якщо припинення вогню, яке оголосив президент, буде взаємним, ми продовжимо його. І це дасть нам хай невелику, але надію на встановлення стійкого миру… Наступний крок – за РФ, – наголосив очільник ОП.

Він зазначив, що Москва має довести, що людське життя для її керівників має бодай якусь цінність.

Буданов підсумував, що у Києві уважно стежать за кожним рухом ворога та готові до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав абсолютним цинізмом удари Росії по Україні відразу після заяв Міноборони РФ про нібито оголошення перемир’я 9 травня.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до режиму тиші з опівночі 6 травня та діятиме дзеркально у разі припинення бойових дій з боку РФ.

Водночас Росія оголосила так зване перемир’я на 8–9 травня, пригрозивши масованими ударами по Києву у разі зриву святкових заходів.

В Україні ці заяви назвали маніпуляцією та свідоцтвом вразливості Москви.

