Сили оборони уразили російський корабель Каракурт — носій Калібрів
- Сили оборони України уразили російський корабель проекту Каракурт у Каспійську та низку важливих об’єктів окупантів на захоплених територіях.
- Також під удари потрапили ворожі пункти управління, склади з боєприпасами та пальним у Луганській і Донецькій областях.
Сили оборони України уразили російський багатоцільовий малий ракетний корабель проекту 22800 Каракурт у Каспійську, ворожі пункти управління та склади.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження малого ракетного корабля та складів РФ
За інформацією Генштабу, в ніч на 7 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.
Серед них – багатоцільовий малий ракетний корабель проекту 22800 Каракурт, який має можливості для запуску крилатих ракет Калібр. Корабель перебував у районі пункту базування Каспийск у Республіці Дагестан на території Росії.
Як зазначають у Генштабі, наразі уточнюється ступінь пошкоджень.
Водночас Сили оборони уразили пункт управління російської армії у Соснівці Луганської області та пункт управління безпілотниками у районі Ясного на Донеччині.
Крім того, під удари потрапили склад боєприпасів у Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області.
Також українські захисники атакували зосередження живої сили російських військ у районах Дерсового Донецької області та Смілого Запорізької області.