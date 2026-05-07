Сили оборони України уразили російський багатоцільовий малий ракетний корабель проекту 22800 Каракурт у Каспійську, ворожі пункти управління та склади.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження малого ракетного корабля та складів РФ

За інформацією Генштабу, в ніч на 7 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Серед них – багатоцільовий малий ракетний корабель проекту 22800 Каракурт, який має можливості для запуску крилатих ракет Калібр. Корабель перебував у районі пункту базування Каспийск у Республіці Дагестан на території Росії.

Як зазначають у Генштабі, наразі уточнюється ступінь пошкоджень.

Водночас Сили оборони уразили пункт управління російської армії у Соснівці Луганської області та пункт управління безпілотниками у районі Ясного на Донеччині.

Крім того, під удари потрапили склад боєприпасів у Калмиківці та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у районі Смолянинового Луганської області.

Також українські захисники атакували зосередження живої сили російських військ у районах Дерсового Донецької області та Смілого Запорізької області.

