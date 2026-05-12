Легалізація 460 млн грн на будівництві в Козині: оголошено ще шість підозр
Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію понад 460 млн грн під час елітного будівництва у Київській області.
Про це повідомили у НАБУ.
Справа про елітне будівництво під Києвом: що відомо
За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмивали кошти через будівництво котеджного містечка в селі Козин Київської області (проєкт приватних резиденцій Династія, — Ред.).
Ідеться про забудову земельних ділянок загальною площею близько 8 га.
На території зводили чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами, а також окрему резиденцію загального користування зі SPA-зоною.
У НАБУ повідомили, що серед підозрюваних:
- колишній віцепрем’єр-міністр України (за даними ЗМІ, ідеться про Олексія Чернишова, — Ред.);
- бізнесмен (один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас. За даними ЗМІ, ідеться про Тимура Міндіча, — Ред. ):
- інші учасники організованої групи.
За версією слідства, частину коштів на будівництво отримали через так звану пральню, підконтрольну одному з фігурантів справи.
Йдеться про майже $9 млн.
У САП уточнили, що кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Наразі правоохоронці продовжують невідкладні слідчі дії та встановлюють усі обставини справи.
Напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у межах цієї ж справи.
Перед цим про слідчі дії, пов’язані з Андрієм Єрмаком, повідомляли проєкт Радіо Свобода Схеми та Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зазначалося, що правоохоронці працювали поблизу Палацу спорту в Києві. Сам Єрмак заявив, що не має елітної нерухомості, та пообіцяв надати коментар після завершення слідчих дій.
Ця справа стала продовженням подій навколо спецоперації Мідас.
Ще в листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив про відставку Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента на тлі розслідування можливих зловживань в Енергоатомі.
Згодом новим очільником ОП призначили Кирила Буданова.