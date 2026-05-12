Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про легалізацію понад 460 млн грн під час елітного будівництва у Київській області.

Про це повідомили у НАБУ.

Справа про елітне будівництво під Києвом: що відомо

За даними слідства, упродовж 2021–2025 років підозрювані відмивали кошти через будівництво котеджного містечка в селі Козин Київської області (проєкт приватних резиденцій Династія, — Ред.).

Зараз дивляться

Ідеться про забудову земельних ділянок загальною площею близько 8 га.

На території зводили чотири приватні резиденції з допоміжними спорудами, а також окрему резиденцію загального користування зі SPA-зоною.

У НАБУ повідомили, що серед підозрюваних:

колишній віцепрем’єр-міністр України (за даними ЗМІ, ідеться про Олексія Чернишова, — Ред. );

); бізнесмен (один із керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації Мідас. За даними ЗМІ, ідеться про Тимура Міндіча, — Ред. ):

): інші учасники організованої групи.

За версією слідства, частину коштів на будівництво отримали через так звану пральню, підконтрольну одному з фігурантів справи.

Йдеться про майже $9 млн.

У САП уточнили, що кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Наразі правоохоронці продовжують невідкладні слідчі дії та встановлюють усі обставини справи.

Напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку у межах цієї ж справи.

Перед цим про слідчі дії, пов’язані з Андрієм Єрмаком, повідомляли проєкт Радіо Свобода Схеми та Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Зазначалося, що правоохоронці працювали поблизу Палацу спорту в Києві. Сам Єрмак заявив, що не має елітної нерухомості, та пообіцяв надати коментар після завершення слідчих дій.

Ця справа стала продовженням подій навколо спецоперації Мідас.

Ще в листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив про відставку Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента на тлі розслідування можливих зловживань в Енергоатомі.

Згодом новим очільником ОП призначили Кирила Буданова.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.