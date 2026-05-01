Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направило вже сьому місію для оцінки стану електричних підстанцій, які критично важливі для стабільної роботи енергосистеми та ядерної безпеки.

Місія МАГАТЕ в Україні: що відомо

Команда МАГАТЕ проведе оцінку стану електричних підстанцій, які забезпечують зовнішнє електропостачання та мають ключове значення для стабільної роботи енергосистеми.

Зараз дивляться

Інспектори планують відвідати 14 об’єктів по всій Україні, щоб перевірити їхню надійність та стан після атак.

Як зазначають у Міжнародному агентстві, це вже сьома подібна місія агентства — попередні перевірки проводилися раніше в умовах постійних обстрілів енергетичної інфраструктури.

У МАГАТЕ наголошують, що стабільне електропостачання є критично важливим для безпечної роботи атомних електростанцій, особливо в умовах війни.

Останнім часом ситуація з енергоживленням українських АЕС залишається нестабільною.

Зокрема, 26 квітня Запорізька АЕС тимчасово втрачала зовнішнє електропостачання, і станцію довелося переводити на аварійні дизельні генератори для підтримки базових функцій безпеки.

У МАГАТЕ наголошують, що такі інциденти є прямою загрозою ядерній безпеці, адже електропостачання критично необхідне для охолодження реакторів і роботи систем захисту.

Росія неодноразово здійснювала атаки поблизу українських ядерних об’єктів, що створює додаткові ризики для безпеки.

За даними Генеральної прокуратури, російські ракети та дрони пролітали поблизу Чорнобильської та Хмельницької АЕС. Зокрема, було зафіксовано десятки запусків ракет типу Кинджал у радіусі близько 20 км від цих об’єктів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.