Санкції та тиск проти РФ дають необхідний результат — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкційний тиск на Росію разом з іншими заходами впливу вже дає необхідний результат.
Про це глава держави повідомив після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Санкції проти РФ
За словами Зеленського, сторони скоординували позиції напередодні міжнародних зустрічей і переговорів, запланованих на цей тиждень. Також президенти обговорили взаємодію з європейськими партнерами та дипломатичну роботу зі Сполученими Штатами.
— Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати, — наголосив Володимир Зеленський.
Президент також подякував усім партнерам, які підтримують Україну та допомагають посилювати тиск на РФ.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу для кремлівського диктатора Володимира Путіна.
5 травня уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 35 фізичних та юридичних осіб, які причетні до вербування мігрантів для участі у війні Росії в Україні та виробництва дронів.
Наприкінці квітня Україна ввела санкції проти росіян і колаборантів, причетних до викрадення українських дітей. Під обмеження також потрапили 23 судна російського тіньового флоту.