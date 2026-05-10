Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкційний тиск на Росію разом з іншими заходами впливу вже дає необхідний результат.

Про це глава держави повідомив після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Санкції проти РФ

За словами Зеленського, сторони скоординували позиції напередодні міжнародних зустрічей і переговорів, запланованих на цей тиждень. Також президенти обговорили взаємодію з європейськими партнерами та дипломатичну роботу зі Сполученими Штатами.

— Відчувається, що сумарний ефект санкцій на Росію та інших форм тиску дає необхідні результати, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент також подякував усім партнерам, які підтримують Україну та допомагають посилювати тиск на РФ.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз стане співзасновником спецтрибуналу для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

5 травня уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 35 фізичних та юридичних осіб, які причетні до вербування мігрантів для участі у війні Росії в Україні та виробництва дронів.

Наприкінці квітня Україна ввела санкції проти росіян і колаборантів, причетних до викрадення українських дітей. Під обмеження також потрапили 23 судна російського тіньового флоту.

