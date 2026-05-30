У ніч проти 30 травня Сили безпілотних систем України завдали удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії.

Про це повідомили Сили безпілотних систем України та моніторингова група Кримський вітер.

Атака на морський нафтовий термінал у Феодосії 30 травня: що відомо

У Силах безпілотних систем повідомили, що в ніч проти 30 травня оператори 412-ї окремої бригади Nemesis у взаємодії з Центром глибинних уражень уразили морський нафтовий термінал у Феодосії.

За даними військових, термінал є одним із ключових вузлів постачання паливно-мастильних матеріалів морським шляхом до окупованого Криму та тимчасово захоплених територій півдня України.

Внаслідок удару на території об’єкта виникла пожежа.

USF Conducted a Series of Deep Strikes Against Enemy Fuel Infrastructure On the night of May 30, operators of the Unmanned Systems Forces carried out a series of deep strikes against the enemy’s fuel infrastructure. 🎯Operators of the @1usc_army struck a shadow fleet oil tanker… pic.twitter.com/KZJpR1NQKu — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) May 30, 2026

Моніторингова група Кримський вітер повідомила, що після атаки поблизу терміналу в акваторії Феодосії зафіксували ймовірний витік нафтопродуктів.

За даними супутникового моніторингу, причиною могло стати пошкодження трубопроводу або перекачувальної станції, через які здійснюється перевантаження пального з танкерів до резервуарів.

Також супутники зафіксували збільшення кількості осередків займання на території об’єкта. За даними спостерігачів, димовий шлейф від пожежі розтягнувся майже на 10 кілометрів.

Окрім Феодосії, оператори 1 окремого центру СБС атакували нафтовий танкер тіньового флоту РФ на території нафтобази Курганнафтопродукт.

Після ураження судна українські безпілотники завдали ударів по резервуарах самої нафтобази.

Інформація про масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Варто зазначити, що Феодосійський нафтовий термінал уже неодноразово ставав ціллю українських ударів.

Зокрема після атаки 6 жовтня 2025 року на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа, яку було видно більш ніж за 30 км. Тоді повідомлялося, що після попередніх ударів із 34 резервуарів з пальним цілими залишилися лише 22.

У ніч на 13 жовтня 2025 року термінал зазнав повторного удару. Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, було пошкоджено 16 резервуарів із пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства виникла масштабна пожежа.

Ще один удар по нафтовому терміналу у Феодосії українські безпілотники завдали 8 квітня 2026 року. За даними Сил безпілотних систем, тоді були уражені резервуари з паливом.

