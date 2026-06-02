У ніч на 2 червня російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. Основним напрямком удару стали Київ та область, Дніпро, Кам’янське, Харків, Запоріжжя, Суми, Полтавська, Хмельницька та Чернігівська області.

Нічна атака України 2 червня

Внаслідок нічної атаки Росії по Україні відомо про щонайменше 13 загиблих та понад 100 постраждалих, підрахували в Міністерстві внутрішніх справ.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, російська армія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів.

Загалом зафіксували 729 засобів повітряного нападу, зокрема, 73 ракети і 656 дронів різних типів. Серед них:

8 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків – тимчасово окупований Крим та Курська область у Росії);

33 балістичні ракети Іскандер-М (райони пуску – Брянська, Курська, Ростовська області РФ, а також Крим);

27 крилатих ракет Х-101 (райони пусків – Вологодська область у Росії);

5 крилатих ракет Калібр (райони пусків – акваторія Каспійського моря);

656 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів Бандероль, дронів-імітаторів типу Пародія (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також із Гвардійського та Чауди у тимчасово окупованому Криму).

Сили протиповітряної оборони змогли збити або подавити 642 цілі – 40 ракет та 602 безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, серед них:

11 балістичних ракет Іскандер-М;

26 крилатих ракет Х-101;

3 крилаті ракети Калібр;

602 безпілотники різних типів.

Станом на 08:30 зафіксували влучання 30 балістичних, 3 крилатих ракет та 33 ударних дронів на 38 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 15 локаціях.

Нічна атака України: наслідки в Києві

Внаслідок нічної російської атаки у Києві відомо про чотирьох загиблих та 64 постраждалих, серед яких є троє дітей, повідомили в ДСНС.

Як розповів мер столиці Віталій Кличко, у Дарницькому районі спалахнула пожежа на території АЗС.

В Оболонському районі впали уламки біля дитячих садочків, спалахнула пожежа на території незавершеного будівництва.

У Шевченківському районі виникли пожежі у нежитловій триповерховій будівлі та 24-поверхівці, пошкоджено фасадну частину та дах дев’ятиповерхівки. Ще в двох нежитлових приміщеннях виникли пожежі.

У Святошинському районі зафіксували пожежі в п’ятиповерховому житловому будинку та на території нежитлової забудови.

У Подільському районі в дев’ятиповерхівці обвалилися конструкції. На дах іншої дев’ятиповерхівки впали уламки, виникла пожежа на території нежитлової забудови. На відкритій території комунального підприємства пошкоджено автомобілі та складське приміщення.

У Голосіївському районі зруйновано поліклініку, горіли кілька машин, впали уламки на відкритих територіях.

У Солом’янському районі уламки влучили у 15-поверхівку, спалахнула пожежа в 24-поверховому будинку. Виникло загоряння будівлі на території нежитлової забудови, а також у двох приватних будинках.

Нічна атака України: руйнування на Київщині

У Київській області рятувальники ліквідовують наслідки ударів ракет і безпілотників. Є троє постраждалих у регіоні, повідомили в Київській ОВА.

За даними ДСНС, у Бучанському районі ліквідували пожежу в таунхаусі, пошкоджено автомобілі на території логістичного об’єкта.

У Софіївській Борщагівці сталася пожежа у двоповерховій складській будівлі, уламками пошкоджено приватні житлові будинки.

У селі Крюківщина виникла пожежа у триповерховій будівлі.

У Фастівському районі загорілися приватні житлові будинки.

У Вишгородському районі загорівся трав’яний настил через падіння уламків безпілотника на відкритій території.

Нічна атака України: обстріл у Дніпрі

У Дніпрі внаслідок обстрілу зруйновані багатоквартирні будинки. За інформацією ДСНС, загинули дев’ятеро людей, серед них – дитина 2023 року народження.

Зокрема, загинув рятувальник – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У ДСНС розповіли, що в момент удару він саме прямував на виклик.

Близько 35 людей дістали поранень. Серед них – троє дітей. 20 поранених госпіталізовані. Четверо – у важкому стані.

За даними Дніпропетровської ОВА, у місті пошкоджені пів сотні будинків, побиті понад 2 тис. вікон.

Нічна атака України: наслідки у Кам’янському

Загалом у Кам’янському відомо про трьох постраждалих, яких госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що опіки дістала 72-річна жінка, також серед поранених 49-річна жінка та 50-річний чоловік.

У Кам’янському виникли пожежі. Загорілися одноповерховий та п’ятиповерховий житлові будинки.

Нічна атака України: пошкодження у Харкові

У Харкові під ударами ракет і безпілотників опинилися чотири райони, повідомили в Офісі генерального прокурора. У місті постраждали дев’ятеро людей, серед них є 11-річна дівчинка.

Пошкодження є у чотирьох районах – Основ’янському, Слобідському, Немишлянському та Київському. Проте найбільше ударів припало на Основ’янський район, уточнив мер Харкова Ігор Терехов. Пошкоджені приватні будинки, адмінспоруди, територія дошкільного закладу та інші цивільні об’єкти.

У Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення. У Немишлянському районі – офісну будівлю, там спалахнула пожежа.

У Київському районі удар зафіксували на території промислових підприємств.

Нічна атака України: обстріл Запоріжжя

Вночі російські війська уразили об’єкт промислової інфраструктури у Запоріжжі. РФ завдала щонайменше 20 ударів по місту, застосувавши різні види зброї, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки пошкоджено чотири багатоквартирні будинки у Шевченківському районі Запоріжжя. Вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено балкони.

Нічна атака України: наслідки у Сумах

Вночі у Сумах дрони влучили в багатоповерхівку та приватний будинок. Безпілотник ударив біля вікна та вивалив частину стіни. В іншій частині дев’ятиповерхівки вибиті вікна від вибухової хвилі.

Як повідомив мер Сум Олександр Лисенко, ще один удар дрона зафіксували у приватному секторі, там спалахнула пожежа. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки поруч.

Нічна атака України: які влучання на Полтавщині

У Полтавській області під час масованої комбінованої атаки зафіксували влучання безпілотників та ракет у Лубенському районі, внаслідок чого пошкоджено приміщення приватного підприємства, повідомили в ОВА.

На іншій локації відбулося падіння ракети поблизу приватних домоволодінь, через що пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Відомо про одну травмовану людину.

Нічна атака України: пошкодження на Хмельниччині

У Хмельницькій області під час нічної атаки сили протиповітряної оборони знешкодили дев’ять безпілотників у регіоні, повідомив керівник ОВА Сергій Тюрін.

Внаслідок атаки пошкоджено приміщення на території підприємств у Хмельницькому районі. Проте інформації про постраждалих не надходило.

Нічна атака України: наслідки на Чернігівщині

У Чернігівській області через удар російського безпілотника по житловому будинку постраждав 15-річний юнак у Городнянській громаді, повідомили в ДСНС.

Вночі у Чернігові внаслідок падіння російського дрона на житловий будинок спалахнула пожежа, проте обійшлося без поранених.

Водночас у Корюківському та Новгород-Сіверському районах через російські атаки загорілися ліцей та складські будівлі.

Фото : ДСНС

