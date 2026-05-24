Удар балістичною ракетою Орєшнік у ніч на 24 травня є актом терору, тож міжнародний тиск на РФ буде посилюватися, заявила голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас.

Після обстрілу України 24 травня тиск на РФ буде посилено

Наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію, заявила Кая Каллас, відреагувавши на російський обстріл України 24 травня.

Також вона зауважила, що Росія зайшла у глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну навмисними ударами по центрах міст.

– Ці (російські обстріли, – Ред.) огидні акти терору, спрямовані на вбивство якнайбільшої кількості мирних жителів. Повідомляється, що Москва використовує балістичні ракети середньої дальності Орєшнік – системи, призначені для несення ядерних боєголовок, – це політична тактика залякування і безрозсудне ядерне протистояння, – написала вона в соцмережі X.

Нагадаємо, що під час масштабного комбінованого обстрілу у ніч на 24 травня російські війська застосували балістичну ракету середньої дальності Ліщини проти Білої Церкви.

Президент Володимир Зеленський назвав кремлівського диктатора Володимира Путіна неадекватом та закликав міжнародних партнерів до жорсткої відповіді.

