Петиція щодо нового Цивільного кодексу: Зеленський просить Стефанчука опрацювати пропозиції
- Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука з проханням опрацювати петицію щодо проєкту нового Цивільного кодексу.
- Президент зазначив, що не має повноважень ініціювати зняття з розгляду законопроєктів, які внесені іншими суб’єктами законодавчої ініціативи.
- Петиція проти законопроєкту №15150 зібрала необхідні 25 тис. підписів за 13 годин після суспільного резонансу та протестів у регіонах.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука стосовно опрацювання петиції щодо проєкту (законопроект №15150) нового Цивільного кодексу.
Петиція щодо проєкту нового Цивільного кодексу
– Я звернувся до голови Верховної Ради України Р. Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення, – йдеться у відповіді Зеленського на петицію.
Крім того, він звернув увагу, що серед повноважень президента немає тих, які дозволяють ініціювати зняття з розгляду парламенту законопроєкти, внесені іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи.
Нагадаємо, 28 квітня Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу, який об’єднує сімейне, спадкове та міжнародне законодавство у дев’яти книгах.
12 травня була створена петиція до президента України Володимира Зеленського з вимогою накласти вето або відкликати його, якщо законопроєкт буде ухвалений. Документ у рекордні терміни, за 13 годин, зібрав необхідні 25 тис. підписів.
19 травня завершився термін подання правок до проєкту Цивільного кодексу України, який спричинив хвилю обурення серед суспільства. У відповідь на голосування за законопроєкт у різних областях України почалися протести.