Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука стосовно опрацювання петиції щодо проєкту (законопроект №15150) нового Цивільного кодексу.

Петиція щодо проєкту нового Цивільного кодексу

– Я звернувся до голови Верховної Ради України Р. Стефанчука з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення, – йдеться у відповіді Зеленського на петицію.

Крім того, він звернув увагу, що серед повноважень президента немає тих, які дозволяють ініціювати зняття з розгляду парламенту законопроєкти, внесені іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи.

Нагадаємо, 28 квітня Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу, який об’єднує сімейне, спадкове та міжнародне законодавство у дев’яти книгах.

Зараз дивляться

12 травня була створена петиція до президента України Володимира Зеленського з вимогою накласти вето або відкликати його, якщо законопроєкт буде ухвалений. Документ у рекордні терміни, за 13 годин, зібрав необхідні 25 тис. підписів.

19 травня завершився термін подання правок до проєкту Цивільного кодексу України, який спричинив хвилю обурення серед суспільства. У відповідь на голосування за законопроєкт у різних областях України почалися протести.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.