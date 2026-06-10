Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 10 червня: ЗСУ знищили ще 1 190 окупантів та понад 2 200 дронів
Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 190 російських окупантів.
Загальні втрати ворога на 1 568-му добу повномасштабної війни перевищили 1,377 млн осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 10 червня 2026 року
- особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб;
- танків – 12 004 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 717 (+7);
- артилерійських систем – 43 713 (+74);
- РСЗВ – 1 857 (+6);
- засобів ППО – 1 414 (+3);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 619 (+5);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 340 531 (+2 204);
- крилатих ракет – 4 733 (+0);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 105 172 (+376);
- спеціальної техніки – 4 267 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 568-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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