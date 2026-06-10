Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 190 російських окупантів.

Загальні втрати ворога на 1 568-му добу повномасштабної війни перевищили 1,377 млн осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 10 червня 2026 року

особового складу – близько 1 377 510 (+1 190) осіб;

танків – 12 004 (+3);

бойових броньованих машин – 24 717 (+7);

артилерійських систем – 43 713 (+74);

РСЗВ – 1 857 (+6);

засобів ППО – 1 414 (+3);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 619 (+5);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 340 531 (+2 204);

крилатих ракет – 4 733 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 105 172 (+376);

спеціальної техніки – 4 267 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 568-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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