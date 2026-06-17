Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання, чи вважає російського диктатора Володимира Путіна головним відповідальним за початок повномасштабної війни проти України.

Трамп не наважився звинувачувати Путіна у війні проти України

Під час спілкування з журналістами Дональда Трампа запитали, чи покладає він найбільшу відповідальність за війну саме на Путіна. У відповідь Трамп заявив, що не хоче давати прямих оцінок, оскільки, за його словами, намагається сприяти врегулюванню конфлікту.

– Я не хочу це коментувати, бо намагаюся домогтися врегулювання конфлікту. Це не полегшує завдання, — пояснив він.

Трамп додав, що його головним пріоритетом залишається якнайшвидше припинення бойових дій і пошук дипломатичного рішення.

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Також президент США підтвердив, що провів низку контактів із керівництвом України та Росії. За його словами, переговори були конструктивними, однак ситуація виявилася складнішою, ніж він очікував.

– Я закінчив вісім воєн і, чесно кажучи, думав, що ця буде однією з найлегших. Проте вони не надто люблять один одного, і це робить усе набагато складнішим. Але я мав дві хороші розмови з президентом Зеленським і президентом Путіним, — сказав Трамп.

Нагадаємо, що 14 червня Трамп провів телефонні розмови з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Водночас 15 червня президент США заявив, що після завершення війни з Іраном Сполучені Штати зосередяться на досягненні миру між Україною та Росією.

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