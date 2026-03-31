Євросоюз надасть Україні додаткові кошти у розмірі €80 млн за рахунок прибутку із заморожених російських активів.

Про це заявила голова європейської дипломатії Кая Каллас на спільній пресконференції із головою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві.

– 20-й пакет готовий до реалізації, і ми ще більше затягнемо петлю, особливо навколо тіньового флоту Росії, – запевнила головна дипломатка ЄС.

Вона висловила сподівання, що 20-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалений на наступному засіданні Євроради.

Нагадаємо, у вівторок, 31 березня, Кая Каллас прибула до Києва разом з міністрами ЄС, щоб вшанувати пам’ять жертв російської окупації в Бучі.

Учора президент Володимир Зеленський повідомив, що через заблокований кредит від ЄС у розмірі €90 млрд, з яких €45 млрд мали надійти цього року, Україна може не встигнути підготуватися до наступної зими.

Раніше, 19 березня, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує рішення щодо надання кредиту ЄС Україні, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом Дружба.

