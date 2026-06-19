У четвер, 17 червня, на території Московського НПЗ було уражено комплексну установку переробки нафти, три резервуари РВС-10000 та один резервуар РВС-30000.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в п’ятницю, 19 червня.

Генштаб про результати ураження Московського НПЗ

– Підтверджено ураження 18 червня 2026 року комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ. Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін, – йдеться у дописі.

Крім того, Сили оборони України 18 червня та в ніч проти 19 червня завдали ударів по залізничних мостах у Криму, місцях зосередження російських військ у районі Сєвєродонецька, складу паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та низці інших цілей.

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Зазначається, що були уражені залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованій території АР Крим.

Ці об’єкти російські війська використовували для військових перевезень і забезпечення постачання окупаційної армії.

Також уражено район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Сєвєродонецька Луганської області та склад паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі Донецької області.

Було завдано ударів по пунктах управління безпілотниками окупантів у районах Покровська, Воскресенки та Сіверська Донецької області, Новоіванівки Запорізької області, а також Маліївки Дніпропетровської області.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня та вранці того ж дня українські безпілотники атакували Москву.

Після влучання по Московському НПЗ на підприємстві виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляли про густий чорний дим над територією заводу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що останні удари по території Росії стали відповіддю України на російські атаки, зокрема на обстріл Києво-Печерської лаври.

Фото: Astra

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