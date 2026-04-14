Війна на Близькому Сході може спричинити додаткове зростання інфляції в Україні на 1,5–2,8 відсоткового пункту через подорожчання нафти та супутні економічні ефекти.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє Reuters.

Прискорення інфляції в Україні: що відомо

За словами очільника НБУ, вплив війни на Близькому Сході вже починає проявлятися у зростанні цін, і цей процес може посилюватися.

Пишний наголосив, що ситуація залишається складною і потребує обережного балансування монетарної політики.

— Ми фактично рухаємося дуже тонкою межею, — зазначив він.

Водночас НБУ зберігає стратегічну мету знизити інфляцію до 5% у середньостроковій перспективі.

Зазначається, що голова НБУ бере участь у весняних зустрічах МВФ та Світового банку у США разом із українською делегацією.

У межах візиту заплановані переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, представниками Конгресу та головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом.

Ключовим завданням цих зустрічей є утримання уваги міжнародних партнерів до війни Росії проти України на тлі нових глобальних криз.

Вибори в Угорщині та кредит ЄС

Пишний також позитивно оцінив результати парламентських виборів в Угорщині, де партія Віктора Орбана зазнала поразки.

За його словами, це може сприяти розблокуванню рішення щодо надання Україні кредиту ЄС у розмірі €90 млрд.

Раніше цей процес гальмувався через позицію угорської влади.

Енергетика та міграційні ризики

Окремо в НБУ звернули увагу на вплив російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Такі удари стримують економічне відновлення та можуть посилити відтік населення за кордон.

За словами Пишного, затягування війни ускладнює повернення українців і підвищує ризики їхньої інтеграції в інших країнах.

Варто зазначити, що інфляційний тиск в Україні вже зростає.

За даними Держстату, у березні 2026 року ціни збільшилися на 1,7% порівняно з попереднім місяцем, а в річному вимірі — на 7,9%.

Найбільше подорожчання зафіксовано у транспортній сфері через зростання вартості пального, а також у категоріях продуктів харчування, одягу та послуг.

