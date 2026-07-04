У Миколаєві попрощалися з командиром 154 окремої механізованої бригади полковником Володимиром Кононніковим, відомим серед побратимів під позивним Конан.

Про це повідомляє 154 окрема механізована бригада.

Прощання з Володимиром Кононніковим

Зазначається, що прощання з Володимиром Кононніковим відбулося за участі рідних, побратимів та представників командування Збройних сил України.

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– Розділити біль непоправної втрати з родиною прибули ті, хто знав Конана упродовж багатьох років військової служби, хто воював із ним пліч-о-пліч, виконував його накази та довіряв йому найдорожче – власне життя, – йдеться у повідомленні.

У бригаді наголосили, що Володимир Кононніков пройшов визначний бойовий шлях від солдата-десантника до командира механізованої бригади.

Там зауважили, що від перших днів російської агресії у 2014 році й до останнього дня свого життя Конан залишався вірним військовій присязі.

– Він брав безпосередню участь у боях на найважчих напрямках, неодноразово був поранений, але щоразу повертався до строю і продовжував боротьбу, – зазначили побратими.

У бригаді додали, що авторитет Володимира Кононнікова був беззаперечним у кожному підрозділі, де він проходив службу.

– Побратими згадують його як офіцера честі, людину слова, командира, який ніколи не ховався за спинами підлеглих і здобував повагу не званням, а вчинками, – написали у 154 ОМБр.



На прощання з Володимиром Кононніковим прибули численні представники командувань бригад Сухопутних і Десантно-штурмових військ, представники підрозділів психологічної підтримки персоналу 16 та 17 армійських корпусів, а також начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу Збройних сил України полковник Андрій Мартинов.

– Конан назавжди залишиться в строю – у пам’яті воїнів, у бойовому братерстві та в історії боротьби українського народу за свободу і незалежність. Світла пам’ять Герою. Вічна слава і честь полковнику Володимиру Кононнікову, – підсумували у бригаді.

Нагадаємо, командира 154 ОМБр полковника Володимира Кононнікова знайшли мертвим 28 червня.

Фото: 154 омбр

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