Поліція розслідує обставини смерті 42-річного військовослужбовця Сергія Кузнєцова, який перебував на лікуванні в одній зі столичних лікарень після тяжких поранень, отриманих на фронті.

Про це повідомили у поліції Києва.

Поліція розслідує смерть військового у лікарні Києва

9 червня до правоохоронців надійшло повідомлення про смерть чоловіка у лікарні швидкої медичної допомоги.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Йдеться про бійця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергія Кузнєцова, який помер у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.

За попередніми даними, військовий із квітня проходив лікування після тяжких вогнепальних поранень, яких зазнав під час бойових дій.

У зв’язку зі смертю чоловіка слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.

Крім того, триває розслідування за ч. 1 ст. 140 ККУ — неналежне виконання медичними працівниками професійних обов’язків.

Наразі правоохоронці призначили низку експертиз, які мають встановити безпосередню причину смерті військового та перевірити якість наданої йому медичної допомоги.

Що відомо про смерть Сергія Кузнецова

9 червня у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер поранений військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов.

Командир відділення аеророзвідки 56-ї бригади Сергій Гнєзділов заявив, що військовий помер після “відносно легкого поранення уламками”.

За його словами, причиною трагедії могла стати лікарська недбалість.

Із закликом встановити всі обставини смерті бійця виступили понад 30 представників громадянського суспільства – військові, ветерани, волонтери, правозахисники та журналісти.

Відповідну заяву оприлюднив, зокрема, співзасновник громадської організації Принцип Масі Найєм.

Автори звернення наголосили, що смерть Сергія Кузнєцова викликає серйозні запитання щодо якості наданої медичної допомоги та вкотре привертає увагу до проблем у роботі Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Активісти також зазначили, що це не перший скандал, пов’язаний із цим медичним закладом.

Волонтерка Оксана Корчинська повідомила, що у квітні понад 80 служб супроводу поранених під час наради з питань евакуації звернулися до Командування Медичних сил із вимогою припинити направляти військовослужбовців до цієї лікарні через численні нарікання на якість лікування.

У Департаменті охорони здоров’я КМДА закликали утриматися від передчасних висновків і не спекулювати на трагедії до завершення офіційної експертизи та встановлення всіх обставин смерті військового.

Фото: КМКЛШМД

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