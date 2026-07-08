Служба безпеки України уразила лінійну виробничо-диспетчерську станцію Черкаси у Республіці Башкортостан на території Російської Федерації.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Ураження ЛВДС Черкаси у російському Башкортостані

За інформацією СБУ, лінійна виробничо-диспетчерська станція Черкаси розташована за 1,5 тис. км від державного кордону України.

Зараз дивляться

Як зазначають у Службі безпеки України, щонайменше вісім безпілотників завдали ударів по об’єкту. Внаслідок атаки спалахнула пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція Черкаси є одним із ключових об’єктів системи Транснефть – Урал.

ЛВДС Черкаси відіграє важливу роль у логістиці світлих нафтопродуктів. Станція відповідає за повний цикл роботи з паливом, що надходить з Уфимського НПЗ: від його приймання та зберігання до подальшого транспортування магістральними трубопроводами.

Річний обсяг транспортування через станцію становить майже 2 млн тонн нафтопродуктів. Сховище об’єкта сформоване з 27 резервуарів, сумарна місткість яких перевищує 385 тис. куб. м.

За словами очільника СБУ Євгенія Хмари, для Російської Федерації більше не існує безпечних регіонів навіть у глибокому тилу, адже Україна послідовно знаходить та знищує інфраструктуру, яка забезпечує армію РФ пальним, логістикою та ресурсами для ведення війни.

Як стверджують у Службі безпеки України, ураження таких об’єктів суттєво ускладнює логістику постачання нафтопродуктів у центральних і східних регіонах Росії.

Там додають, що подібні атаки негативно впливають на функціонування системи транспортування пального, яка забезпечує потреби військово-промислового комплексу РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.