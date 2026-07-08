Підозрювана у резонансному злочині в Князівстві Монако Анастасія Березовська законно в’їхала в Україну, а під час перевірки баз даних Інтерполу інформації про її міжнародний розшук не було.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

ДПСУ про в’їзд Березовської в Україну

У Держприкордонслужбі зазначили, що Анастасія Березовська перетнула державний кордон України 1 липня 2026 року через один із пунктів пропуску.

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За даними відомства, на той момент жодних обмежень чи підстав для відмови у пропуску не існувало.

У ДПСУ наголосили, що під час проходження прикордонного контролю не було жодних спрацювань баз даних, зокрема Інтерполу, які б свідчили про перебування громадянки у міжнародному розшуку.

Також у службі нагадали, що всі українські пункти пропуску підключені до бази даних Інтерполу.

— Це дозволяє Державній прикордонній службі України миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону, — зазначили у відомстві.

У ДПСУ наголосили, що прикордонники діють виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та чинним законодавством України.

Нагадаємо, що 7 липня стало відомо, що громадянку України Анастасію Березовську, яку підозрювали у замаху на вбивство родини підсанкційного бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва в Монако, знайшли мертвою в Україні.

Українські правоохоронці повідомили про затримання двох чоловіків — колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного військовослужбовця Головного управління розвідки Міноборони.

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