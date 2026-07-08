Підозрювана у замаху в Монако Березовська законно в’їхала в Україну — ДПСУ
- ДПСУ підтвердила, що Анастасія Березовська в'їхала в Україну 1 липня.
- На момент перетину кордону обмежень щодо неї не було.
Підозрювана у резонансному злочині в Князівстві Монако Анастасія Березовська законно в’їхала в Україну, а під час перевірки баз даних Інтерполу інформації про її міжнародний розшук не було.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
ДПСУ про в’їзд Березовської в Україну
У Держприкордонслужбі зазначили, що Анастасія Березовська перетнула державний кордон України 1 липня 2026 року через один із пунктів пропуску.
За даними відомства, на той момент жодних обмежень чи підстав для відмови у пропуску не існувало.
У ДПСУ наголосили, що під час проходження прикордонного контролю не було жодних спрацювань баз даних, зокрема Інтерполу, які б свідчили про перебування громадянки у міжнародному розшуку.
Також у службі нагадали, що всі українські пункти пропуску підключені до бази даних Інтерполу.
— Це дозволяє Державній прикордонній службі України миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону, — зазначили у відомстві.
У ДПСУ наголосили, що прикордонники діють виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та чинним законодавством України.
Нагадаємо, що 7 липня стало відомо, що громадянку України Анастасію Березовську, яку підозрювали у замаху на вбивство родини підсанкційного бізнесмена з Дніпра Вадима Єрмолаєва в Монако, знайшли мертвою в Україні.
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