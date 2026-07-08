Подозреваемая в громком преступлении в Княжестве Монако Анастасия Березовская законно въехала в Украину, а при проверке баз данных Интерпола информации о ее международном розыске не было.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

ГПСУ о въезде Березовской в Украину

В Госпограничной службе отметили, что Анастасия Березовская пересекла государственную границу Украины 1 июля 2026 года через один из пунктов пропуска.

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По данным ведомства, на тот момент никаких ограничений или оснований для отказа в пропуске не было.

В ГПСУ подчеркнули, что во время прохождения пограничного контроля не было никаких срабатываний баз данных, в частности Интерпола, которые бы свидетельствовали о том, что гражданка находится в международном розыске.

Также в службе напомнили, что все украинские пункты пропуска подключены к базе данных Интерпола.

— Это позволяет Государственной пограничной службе Украины мгновенно проверять людей, автомобили и документы, которые находятся в международном розыске на момент пересечения границы, — отметили в ведомстве.

В ГПСУ подчеркнули, что пограничники действуют исключительно в рамках полномочий, определенных Конституцией и действующим законодательством Украины.

Напомним, что 7 июля стало известно: гражданку Украины Анастасию Березовскую, которую подозревали в покушении на убийство семьи подсанкционного бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева в Монако, нашли мертвой в Украине.

Украинские правоохранители сообщили о задержании двух мужчин — бывшего сотрудника правоохранительных органов и действующего военнослужащего Главного управления разведки Минобороны.

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