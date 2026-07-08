Подозреваемая в покушении в Монако Березовская законно въехала в Украину – ГПСУ
- ГПСУ подтвердила, что Анастасия Березовская въехала в Украину 1 июля.
- На момент пересечения границы никаких ограничений в отношении нее не было.
Подозреваемая в громком преступлении в Княжестве Монако Анастасия Березовская законно въехала в Украину, а при проверке баз данных Интерпола информации о ее международном розыске не было.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
ГПСУ о въезде Березовской в Украину
В Госпограничной службе отметили, что Анастасия Березовская пересекла государственную границу Украины 1 июля 2026 года через один из пунктов пропуска.
По данным ведомства, на тот момент никаких ограничений или оснований для отказа в пропуске не было.
В ГПСУ подчеркнули, что во время прохождения пограничного контроля не было никаких срабатываний баз данных, в частности Интерпола, которые бы свидетельствовали о том, что гражданка находится в международном розыске.
Также в службе напомнили, что все украинские пункты пропуска подключены к базе данных Интерпола.
— Это позволяет Государственной пограничной службе Украины мгновенно проверять людей, автомобили и документы, которые находятся в международном розыске на момент пересечения границы, — отметили в ведомстве.
В ГПСУ подчеркнули, что пограничники действуют исключительно в рамках полномочий, определенных Конституцией и действующим законодательством Украины.
Напомним, что 7 июля стало известно: гражданку Украины Анастасию Березовскую, которую подозревали в покушении на убийство семьи подсанкционного бизнесмена из Днепра Вадима Ермолаева в Монако, нашли мертвой в Украине.
Украинские правоохранители сообщили о задержании двух мужчин — бывшего сотрудника правоохранительных органов и действующего военнослужащего Главного управления разведки Минобороны.