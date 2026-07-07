Громадянку України Анастасію Березовську, підозрювану в замаху на вбивство родини в Монако, знайшли мертвою.

Інформацію підтвердили в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України.

Вибух в Монако: підозрювану Березовську знайшли мертвою

Як зазначається, підозрювана прибула до України 1 липня. Внаслідок слідчих (розшукових) та оперативних заходів встановили коло осіб її спілкування та маршрути пересування.

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За даними слідства, після повернення в Україну вона спілкувалась з родиною та двома чоловіками. Серед них – колишній співробітник правоохоронних органів, а другий – чинний співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони.

У слідства є інформація, що обидва чоловіки неодноразово здійснювали перекази на крипто та банківські рахунки Березовської, тому їх вважають можливими причетними до замаху на вбивство у Монако.

У них провели невідкладні слідчі (розшукові) дії, під час яких працівник ГУР Міноборони заявив про вбивство Березовської, яке він здійснив разом з іншим фігурантом.

Останній стверджує, що він не повідомляв своє керівництво та діяв на власний розсуд, тримаючи контакти з підозрюваною у замаху на родину в Монако, перераховуючи їй гроші та вчиняючи будь-які інші дії.

За даними СБУ, під час обшуку в оселі колишнього співробітника правоохоронних органів виявили підвальне приміщення, яке схоже на кімнату тортур.

Обох фігурантів затримали за підозрою у вчиненні вбивства за попередньою змовою групою осіб.

Як зазначають в Офісі генерального прокурора, за показами одного зі співучасників провели слідчий експеримент, знайшли тіло Березовської з вогнепальними пораненнями в голову та пістолетні гільзи.

Наразі готується повідомлення про підозру. Слідство у справі триває.

У СБУ додали, що всю наявну інформацію надали слідчим органам у Монако. Водночас Офіс генпрокурора перебуває у тісній взаємодії з їхніми правоохоронними органами.

Як зазначається, слідчі встановлюють замовників та інших фігурантів замаху на вбивство родини в Монако.

29 червня внаслідок вибуху в Монако постраждав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який перебуває під санкціями України, його дружина та 13-річний син.

3 липня Інтерпол оголосив у міжнародний розшук Анастасію Березовську. За даними слідства, 39-річну громадянку України вважали ключовою підозрюваною у справі про замах на родину в Монако.

У той же день Офіс генерального прокурора України ініціював створення міжнародної слідчої групи для розслідування замаху.

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