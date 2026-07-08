Відключення світла в Одесі 8 липня торкнуться частини жителів Пересипського та Приморського районів. Без електроенергії окремі будинки залишаться майже на весь день.

Чому запровадили тимчасові обмеження, коли буде світло в Одесі та що рекомендують енергетики, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чому вимикають світло в Одесі

Попри те, що масових аварійних відключень в Одесі зараз немає, енергетики продовжують відновлювати та обслуговувати мережі.

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Необхідність таких робіт пов’язана, зокрема, з наслідками російських атак по енергетичній інфраструктурі Одеської області.

Через пошкодження електромереж спеціалісти регулярно проводять ремонт і технічне обслуговування обладнання. Саме тому в окремих районах міста тимчасово вимикають електроенергію.

Такі роботи допомагають уникнути аварій у майбутньому та забезпечити стабільне електропостачання.

Де будуть відключення світла в Одесі 8 липня

За інформацією ДТЕК, відключення світла в Одесі сьогодні заплановані для частини споживачів Пересипського та Приморського районів. Де зараз немає електрики, можна подивитися на карті відключень світла в Одесі.

Електроенергію тимчасово вимкнуть з 08:00 до 19:00. У цей час фахівці виконуватимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж.

Коли буде світло в Одесі

Як повідомили енергетики, після завершення всіх запланованих робіт електропостачання відновлять у звичайному режимі.

Якщо роботи завершаться без ускладнень, світло мають повернути після 19:00.

Як перевірити графіки відключення світла в Одесі

Щоб дізнатися, чи потрапляє ваша адреса під планові роботи, варто регулярно перевіряти графіки відключення світла в Одесі, які публікує оператор системи розподілу.

Енергетики також радять до початку робіт зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також заздалегідь спланувати справи, якщо вони залежать від наявності електроенергії.

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