Відключення світла в Одесі: які райони залишаться без електроенергії 8 липня
- Частина жителів Одеси 8 липня тимчасово залишиться без електроенергії через планові роботи у мережах.
- Обмеження торкнуться окремих споживачів Пересипського та Приморського районів міста.
Відключення світла в Одесі 8 липня торкнуться частини жителів Пересипського та Приморського районів. Без електроенергії окремі будинки залишаться майже на весь день.
Чому запровадили тимчасові обмеження, коли буде світло в Одесі та що рекомендують енергетики, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Чому вимикають світло в Одесі
Попри те, що масових аварійних відключень в Одесі зараз немає, енергетики продовжують відновлювати та обслуговувати мережі.
Необхідність таких робіт пов’язана, зокрема, з наслідками російських атак по енергетичній інфраструктурі Одеської області.
Через пошкодження електромереж спеціалісти регулярно проводять ремонт і технічне обслуговування обладнання. Саме тому в окремих районах міста тимчасово вимикають електроенергію.
Такі роботи допомагають уникнути аварій у майбутньому та забезпечити стабільне електропостачання.
Де будуть відключення світла в Одесі 8 липня
За інформацією ДТЕК, відключення світла в Одесі сьогодні заплановані для частини споживачів Пересипського та Приморського районів. Де зараз немає електрики, можна подивитися на карті відключень світла в Одесі.
Електроенергію тимчасово вимкнуть з 08:00 до 19:00. У цей час фахівці виконуватимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж.
Коли буде світло в Одесі
Як повідомили енергетики, після завершення всіх запланованих робіт електропостачання відновлять у звичайному режимі.
Якщо роботи завершаться без ускладнень, світло мають повернути після 19:00.
Як перевірити графіки відключення світла в Одесі
Щоб дізнатися, чи потрапляє ваша адреса під планові роботи, варто регулярно перевіряти графіки відключення світла в Одесі, які публікує оператор системи розподілу.
Енергетики також радять до початку робіт зарядити телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також заздалегідь спланувати справи, якщо вони залежать від наявності електроенергії.