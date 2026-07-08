У ніч на 8 липня Сили оборони України завдали серії ударів по об’єктах воєнної та паливно-енергетичної інфраструктури Росії. Під вогневе ураження потрапили одразу три нафтопереробні заводи, аеродром, шість танкерів “тіньового флоту” та два автомобільні мости, які окупанти використовували для військової логістики.

Про це повідомили у Генштабі та Силах спеціальних операцій (ССО).

Пожежа на НПЗ у Саратові та Нижньокамську

Як повідомили у Генеральному штабі, одним із уражених об’єктів став Саратовський нафтопереробний завод, що входить до структури компанії Роснефть. На території підприємства після удару виникла пожежа.

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Це один із ключових НПЗ Поволжя із проєктною потужністю близько 7 млн тонн нафти на рік, який виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується, зокрема, для забезпечення військових потреб РФ.

Окрему операцію в Татарстані провели підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій.

За даними пресслужби ССО, безпілотники успішно вразили два великі нафтопереробні підприємства у Нижньокамську — комплекс ТАНЕКО та завод ТАІФ-НК. На обох об’єктах спалахнули пожежі.

ТАНЕКО вважається одним із найсучасніших нафтопереробних підприємств Росії. Завод має глибину переробки нафти до 99%, що дозволяє виробляти значні обсяги бензину, дизельного та авіаційного пального.

Своєю чергою, ТАІФ-НК є одним із найбільших нафтопереробних комплексів РФ із проєктною потужністю понад 7 млн тонн нафти на рік. До його складу входять завод бензинів і комплекс глибокої переробки важких нафтових залишків, а продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики країни-агресора.

Ukraine is giving a fully justified response to Russia striking our country and prolonging the war. Today, our long-range sanctions reached the Saratov region, Tatarstan, and Bashkortostan – roughly 800, 1,400, and 1,500 kilometers from the front line. They also reached the… pic.twitter.com/MOQaIM2Owe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026

За словами президента Володимира Зеленського, сьогодні далекобійні “санкції” України досягли Саратовського регіону, Татарстану та Башкортостану. Відстань від лінії фронту — близько 800, 1400 і 1500 км. Також Воронезького регіону — це близько 300 км від нашого кордону.

Удари по танкерах та аеродрому РФ

Крім ударів по нафтопереробній галузі, Сили оборони уразили шість танкерів так званого тіньового флоту Росії. Один із них перебував у Чорному морі, ще п’ять — в Азовському. За інформацією Генштабу, ці судна використовувалися для забезпечення російського угруповання військ на Півдні України.

Також під удар потрапив військовий аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області РФ.

Крім того, напередодні українські військові уразили автомобільні мости поблизу населених пунктів Уразове та Шелаєве Бєлгородської області. Ці переправи російські війська використовували для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів.

У Генеральному штабі зазначили, що ступінь пошкоджень усіх уражених об’єктів ще уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 596-ту добу.

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