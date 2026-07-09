Пожежі на нафтобазах у Ставропольському краї та Твері: РФ заявила про атаку БпЛА
- У Ставропольському краї після атаки БпЛА загорівся промисловий об'єкт.
- Вогонь перекинувся на резервуари з горючими матеріалами, частину жителів евакуювали.
- У Твері після атаки дронів спалахнув резервуар на нафтобазі.
У ніч проти 9 липня в кількох регіонах Росії заявили про атаку безпілотників. Після нальоту виникли пожежі на об’єктах паливної інфраструктури у Ставропольському краї та Тверській області.
Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+ та президент України Володимир Зеленський.
Атака на нафтобазу в Ставропольскому краї
Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров повідомив, що російські сили ППО відбивали атаку БпЛА на околицях Ставрополя. За його словами, уламки безпілотників впали в районі вулиці Коломійцева, однак, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.
Водночас після атаки сталося загоряння на території промислового об’єкта у хуторі В’язники Шпаківського округу. Згодом губернатор уточнив, що пожежа посилилася — вогонь перекинувся на резервуари з горючими матеріалами. До ліквідації займання залучили додаткові пожежні підрозділи.
Через загрозу поширення вогню місцева влада ухвалила рішення евакуювати мешканців прилеглої вулиці.
Атака дронів на нафтобазу в Твері
Про атаку безпілотників також повідомили у Тверській області. Виконувач обов’язків глави регіону Віталій Корольов заявив, що внаслідок відбиття атаки сталося загоряння одного з резервуарів підприємства Тверська нафтобаза.
За його словами, пожежу локалізували, а серед цивільних і персоналу об’єкта постраждалих немає.
Водночас Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео, на яких, як стверджується, зафіксовано пожежу в районі нафтобази Твернафтопродукт у Твері.
Зеленський про ураження цілей в РФ
Президент Володимир Зеленський підтвердив удари дронів СБУ по нафтобазах у Ставрополі та Твері, що приблизно за 500 км від лінії фронту.
Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального. Відстань від лінії фронту – близько 800 км.
Також вибухи пролунали й в Уфі – по нафтоперекачувальній станції. Це майже за 1500 км від кордону України. Зафіксовано приліт по нафтоналивному терміналу у Ростовському регіоні, що приблизно за 200 км від лінії фронту.
СБУ уточнила, що в Тверській області атаковано нафтобазу Червона зоря. На території об’єкта виникла пожежа. Так само горить і нафтобаза Ставропольська у Ставропольському краї.
Обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального, наголосили в СБУ.
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