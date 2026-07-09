У ніч проти 9 липня в кількох регіонах Росії заявили про атаку безпілотників. Після нальоту виникли пожежі на об’єктах паливної інфраструктури у Ставропольському краї та Тверській області.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+ та президент України Володимир Зеленський.

Атака на нафтобазу в Ставропольскому краї

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров повідомив, що російські сили ППО відбивали атаку БпЛА на околицях Ставрополя. За його словами, уламки безпілотників впали в районі вулиці Коломійцева, однак, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає.

Зараз дивляться

Водночас після атаки сталося загоряння на території промислового об’єкта у хуторі В’язники Шпаківського округу. Згодом губернатор уточнив, що пожежа посилилася — вогонь перекинувся на резервуари з горючими матеріалами. До ліквідації займання залучили додаткові пожежні підрозділи.

Через загрозу поширення вогню місцева влада ухвалила рішення евакуювати мешканців прилеглої вулиці.

Атака дронів на нафтобазу в Твері

Про атаку безпілотників також повідомили у Тверській області. Виконувач обов’язків глави регіону Віталій Корольов заявив, що внаслідок відбиття атаки сталося загоряння одного з резервуарів підприємства Тверська нафтобаза.

За його словами, пожежу локалізували, а серед цивільних і персоналу об’єкта постраждалих немає.

Водночас Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео, на яких, як стверджується, зафіксовано пожежу в районі нафтобази Твернафтопродукт у Твері.

Зеленський про ураження цілей в РФ

Президент Володимир Зеленський підтвердив удари дронів СБУ по нафтобазах у Ставрополі та Твері, що приблизно за 500 км від лінії фронту.

Також підрозділи Сил оборони України уразили резервне сховище для накопичення та зберігання пального. Відстань від лінії фронту – близько 800 км.

Також вибухи пролунали й в Уфі – по нафтоперекачувальній станції. Це майже за 1500 км від кордону України. Зафіксовано приліт по нафтоналивному терміналу у Ростовському регіоні, що приблизно за 200 км від лінії фронту.

СБУ уточнила, що в Тверській області атаковано нафтобазу Червона зоря. На території об’єкта виникла пожежа. Так само горить і нафтобаза Ставропольська у Ставропольському краї.

Обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального, наголосили в СБУ.

У ніч на 8 липня українські військові уразили ще 9 танкерів “тіньового флоту” РФ в Азовському морі.

7 липня Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження 12 танкерів “тіньового флоту” РФ.

Найбільший НПЗ Росії в Омську зупинив роботу після атаки українських безпілотників 6 липня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 597-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.