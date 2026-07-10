Минулої доби на фронті зафіксовано 233 бойових зіткнень.

Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 167 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 282 дронів-камікадзе та здійснив 2 239 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-му добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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