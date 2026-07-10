Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
1 хв.
Карта бойових дій на 10 липня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 233 бойових зіткнень.
Агресор здійснив 57 авіаційних ударів із застосуванням 167 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6 282 дронів-камікадзе та здійснив 2 239 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 10 липня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 598-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.