Українські Сили оборони 10 липня та в ніч проти 11 липня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупаційних військ. Серед уражених цілей – загальновійськовий полігон, пункти управління безпілотниками та райони зосередження особового складу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ураження ворожих цілей: дані Генштабу ЗСУ

За даними військових, під удар потрапив загальновійськовий полігон Кальміуське поблизу тимчасово окупованого Докучаєвська на Донеччині. Наразі триває уточнення масштабів завданих збитків і результатів ураження.

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Також українські захисники завдали ударів по пунктах управління російських безпілотників у районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Окрім цього, під вогонь потрапили райони зосередження живої сили окупаційних військ у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області РФ.

Водночас Генеральний штаб оприлюднив уточнені результати попередніх ударів по військовій та паливно-енергетичній інфраструктурі Росії.

Зокрема, за оцінками військових, ураження підприємства Титан-Барикади у Волгограді 27 червня завдало противнику прямих збитків приблизно на $105 млн.

Після удару по Петербурзькому нафтовому терміналу 4 липня було пошкоджено кілька резервуарів різного об’єму, технологічні трубопроводи та інше обладнання.

На нафтопереробному заводі Славнефть-ЯНОС у Ярославлі після удару 6 липня зафіксували влучання в установку АВТ-6 та пошкодження трубопроводів інших технологічних установок.

За результатами атаки на аеродром Борисоглебськ у Воронезькій області 8 липня спалахнули 28 цистерн з авіаційним пальним загальним об’ємом близько 1,6 тис. кубометрів.

Того ж дня на нафтопереробному заводі ТАІФ-НК у Нижньокамську виникла пожежа на установці уповільненого коксування, а також були пошкоджені кабельні естакади, трубопроводи та технічні споруди.

Крім того, після удару по Ільському НПЗ у Краснодарському краї 10 липня зайнялися установки АТ-5 та АТ-6, були пошкоджені трубопроводи, а також виникли осередки займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах російських окупаційних військ, щоб послабити ворога у веденні війни проти України.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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