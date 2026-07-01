Сили оборони України у червні 2026 року посилили кампанію далекобійних ударів по воєнно-економічній інфраструктурі Росії. Географія уражень охопила об’єкти на тимчасово окупованих територіях, у Краснодарському краї, центральних регіонах РФ та навіть у Західному Сибіру.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Далекобійні удари України по РФ у червні

За даними відомства, максимальна дальність застосування засобів ураження перевищила 2 тис. км від державного кордону України. Основними цілями стали об’єкти, які забезпечують російську армію пальним, компонентами для виробництва зброї, зв’язком і логістикою.

Зараз дивляться

Усього протягом червня ЗСУ уразили десятки підприємств нафтогазового сектору, військово-промислового комплексу, центрів військового та супутникового зв’язку, а також корабельний склад РФ.

Ураження НПЗ та паливної інфраструктури РФ

У червні Сили оборони завдали ударів по 11 російських нафтопереробних заводах.

Тюменський НПЗ (Антипінський), Тюменська область

Під удар потрапило одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Потужність заводу становить від 7,5 до 9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для потреб російської армії.

Московський НПЗ, Москва

Унаслідок атаки було пошкоджено установку первинного перероблення нафти АВТ-6, комбіновану установку, а також знищено резервуари. Підприємство зупинило роботу на невизначений термін. Завод забезпечує значну частину потреб Москви у бензині та дизелі, а також постачає авіапальне для столичних аеропортів.

Уфімські НПЗ Башнефть-Уфанефтехим та Башнефть-Новойл, Уфа

Уражено один із найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Підприємства забезпечують пальним регіони Поволжя та інші частини РФ, а також підрозділи російської армії, які воюють в Україні.

Оренбурзький газопереробний завод, Оренбурзька область

Зафіксовано пошкодження чотирьох установок переробки газу, через що виробничий процес зупинили. Комплекс виробляє газ і сірку, яка використовується у виробництві вибухових речовин. Також об’єкт пов’язаний із виробництвом гелію та етану, важливих для ракетної й авіаційної галузей РФ.

НПЗ ТАНЕКО та ТАИФ-НК, Нижньокамськ, Татарстан

Сили оборони уразили найбільші нафтопереробні комплекси регіону із сумарною проєктною потужністю понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємства виробляють широкий спектр паливно-мастильних матеріалів, включно з продукцією для військових потреб.

Куйбишевський НПЗ, Самара

Пошкоджено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, а також резервуарний парк. Потужність підприємства становить близько 3,7 млн тонн переробки нафти на рік.

Ярославський НПЗ (Славнефть-ЯНОС), Ярославль

На території заводу зафіксували влучання та задимлення. Підприємство має проєктну потужність 15 млн тонн нафти на рік і виробляє пальне, яке має значення для військової логістики РФ.

НПЗ Ільський, Афіпський та Слов’янський, Краснодарський край

Ці підприємства забезпечують російську військову логістику дизельним пальним і бензином. Їхня сумарна потужність перевищує 12 млн тонн нафти на рік. На Слов’янському НПЗ знищено чотири резервуари загальним об’ємом 35 тис. кубометрів, ще дев’ять резервуарів отримали пошкодження. Також уражено установку переробки нафти.

Крім НПЗ, українські сили уразили низку паливних вузлів і терміналів, серед яких Таманьнефтегаз у Тамані, нафтобаза Грушовая у Новоросійську, об’єкти росрезерву Темп у Рибінську, термінали у Санкт-Петербурзі, а також нафтобази у Феодосії та Керчі в окупованому Криму.

Удари по підприємствах ВПК та військовій інфраструктурі РФ

Окремим напрямом стали удари по підприємствах, які забезпечують виробництво зброї та роботу військових систем РФ. Загалом уражено понад вісім стратегічних об’єктів.

Підприємство Титан-Баррикады, Волгоград

По комплексу, який виробляє артилерійські системи та пускові установки для ракетних комплексів Іскандер-М, Тополь-М і Ярс, завдано удару українськими далекобійними ракетами FP-5 Фламінго.

Завод ВНИИР-Прогресс, Чебоксари

Уражено підприємство, яке виробляє антени типу Комета. Ці компоненти використовуються у російських БпЛА Shahed, ракетах Калібр, Іскандер-М та модулях УМПК.

Центр космічного зв’язку Дубна, Московська область

Удар суттєво пошкодив головні антени та апаратно-програмні комплекси. Центр є одним із ключових вузлів супутникового зв’язку і використовується Міноборони РФ для управління ретрансляторами, розвідки та координації дій російських військ.

Центр космічного зв’язку Владимир, Владимирська область

Зафіксовано ураження антен і технічних комплексів об’єкта, який забезпечує зв’язок російських військових угруповань.

ВЗПП-Микрон, Воронеж

Підприємство, яке виробляє електронну компонентну базу для ракет Х-101, ОТРК Іскандер-К та комплексів Панцирь-С1, зазнало удару. Виведення з ладу таких потужностей може впливати на здатність РФ виробляти високоточне озброєння.

Ураження кораблів і морської логістики РФ

Також у червні Сили оборони завдали ударів по об’єктах російського флоту та портової інфраструктури.

Уражено бойовий корабель проєкту 20380 типу Стерегущий, який перебував на базі у Кронштадті.

У Чорноморсько-Азовському регіоні уражено прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410.

У Чорному морі під удар потрапили танкери “тіньового флоту” РФ WEST Horizon та FINA A.

У порту Кавказ уражено портову інфраструктуру та два пороми.

У Міноборони України зазначили, що системне ураження паливної, промислової та військової інфраструктури знижує воєнно-економічний потенціал Росії.

У травні Україна уразила 18 об’єктів нафтопереробної галузі та паливної логістики РФ, а також чотири підприємства військово-промислового комплексу та хімічної промисловості.

Фото: Astra

Джерело : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.