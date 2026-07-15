Україна продовжує рух до повноправного членства в Європейському Союзі. 14 липня у Брюсселі під час Міжурядової конференції, відкрили шостий переговорний кластер, який стосується зовнішніх відносин.

Це вже другий важливий етап переговорів за короткий час. Нагадаємо, що 15 червня всі 27 країн-членів ЄС підтримали відкриття першого кластера Основи.

Що означає відкриття кластерів, скільки їх існує та чому вони мають таке значення для вступу України до Євросоюзу, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Що таке переговорні кластери ЄС

Переговори про вступ до Європейського Союзу – це тривалий процес, під час якого країна-кандидат поступово приводить своє законодавство до норм ЄС і виконує необхідні умови для членства.

У 2020 році Євросоюз змінив правила проведення переговорів. Якщо раніше кожен із 35 переговорних розділів розглядали окремо, то тепер їх об’єднали у шість великих тематичних напрямів, так званих переговорних кластерів.

Переговорні кластери – це великі тематичні блоки, на які Європейський Союз поділив увесь процес переговорів про вступ країни-кандидата.

Простіше кажучи, кожен кластер об’єднує кілька напрямів, які стосуються однієї сфери. Наприклад, судової системи, економіки, внутрішнього ринку чи зовнішньої політики.

Отже, тепер переговори проходять не за кожним розділом окремо, а одразу за кількома спорідненими темами. Проте новий кластер відкривають лише тоді, коли країна виконає всі умови, необхідні для цього етапу.

Скільки кластерів для вступу України в ЄС

За чинною методологією переговорний процес складається із шести кластерів.

Кластери ЄС, які є:

Основи

Внутрішній ринок

Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання

Зелений курс і стале сполучення

Ресурси, сільське господарство та згуртованість

Зовнішні відносини

Саме в цих шести кластерах зібрані всі 35 переговорних глав, за якими Україна має узгодити своє законодавство з правилами Європейського Союзу.

Що означає відкритий кластер

Відкриття кластера не означає, що Україна вже майже стала членом ЄС.

Насправді це лише початок роботи за конкретним напрямом. Після відкриття кластера Україна має виконати перелік вимог ЄС, ухвалити необхідні закони, продовжити реформи та поступово привести своє законодавство до європейських правил.

Лише після виконання всіх умов цей кластер можуть тимчасово закрити. Кожне таке рішення країни-члени ЄС ухвалюють одноголосно.

Чому перший кластер вважають найважливішим

Першим відкрили кластер Основи. Це сталося 15 червня 2026 року після того, як усі 27 держав-членів ЄС підтримали початок переговорів за цим напрямом.

Він вважається найважливішим, адже стосується того, як працює держава.

До нього входять питання:

верховенства права;

роботи судової системи;

прав людини;

демократичних інституцій;

реформи державного управління;

економічних критеріїв.

Також цей кластер охоплює переговорні глави щодо державних закупівель, статистики та фінансового контролю.

Для нього Європейський Союз встановив окремі вимоги, які Україна повинна виконати. Саме від того, як країна просуватиметься за цим напрямом, залежить швидкість усіх подальших переговорів. Недаремно кластер Основи відкривають першим, але закривають останнім.

Який кластер відкрили 14 липня

Під час Міжурядової конференції Україна – ЄС у Брюсселі 14 липня відкрили шостий переговорний кластер Зовнішні відносини.

Він стосується співпраці України з іншими державами та міжнародними організаціями. Зокрема, йдеться про спільну торговельну політику ЄС, гуманітарну допомогу, співпрацю з третіми країнами, а також узгодження української зовнішньої та безпекової політики з політикою Європейського Союзу. Це охоплює питання санкцій, міжнародної співпраці та контролю за експортом озброєнь.

Європейська комісія зазначає, що Україні ще потрібно виконати низку рекомендацій. Зокрема, удосконалити механізм перевірки іноземних інвестицій та продовжити приведення законодавства у відповідність до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Чи означає відкриття кластерів швидкий вступ України до ЄС

Відкриття нового кластера не означає, що переговори вже добігають кінця.

У Європейському Союзі діє принцип, що кожен наступний етап відкривають лише після того, як країна виконає попередні вимоги. Тобто Україна має ухвалювати необхідні закони, продовжувати реформи та виконувати домовленості з ЄС.

Тож відкриття нових переговорних кластерів означає, що Україна поступово просувається вперед на шляху до членства. Водночас попереду ще багато роботи, адже кожен етап завершується лише після виконання всіх вимог, визначених Європейським Союзом.

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