Росія вчергове атакувала Україну, запустивши балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони.

Нічна атака на Україну 16 липня: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 16 липня, починаючи з 18:00 15 липня, ворог атакував 8 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, РФ, та 4 крилатими ракетами Х-22/32 з акваторії Чорного моря.

Також РФ запустила по Україні 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П, 5 баражуючих боєприпасів типу Бандероль та 146 ударних БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивних), Гербера, Італмас та дронів-імітаторів типу Пародія із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – РФ, Донецьк – ТОТ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

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За попередніми даними станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 3 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні, у Центрі та на Сході країни.

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400, протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Також є падіння збитих (уламки) повітряних цілей на 7 локаціях. Водночас крилаті ракети Х-22/32 не досягли цілей.

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