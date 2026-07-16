Юлія Соколова, випускова редакторка
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Втрати ворога на 16 липня: ліквідовано ще 1 340 окупантів та понад 60 артсистем
Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 340 російських окупантів та сотні одиниць ворожої техніки.
Про це свідчать дані ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 604-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,42 млн осіб.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 16 липня 2026 року
- особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб;
- танків – 12 144 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 940 (+2);
- артилерійських систем – 46 019 (+66);
- РСЗВ – 1 936 (+0);
- засобів ППО – 1 492 (+0);
- літаків – 437 (+0);
- гелікоптерів – 353 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 919 (+12);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1 801);
- крилатих ракет – 4 906 (+0);
- кораблів / катерів – 34 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 120 727 (+420);
- спеціальної техніки – 4 420 (+0).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 604-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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