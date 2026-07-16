Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували ще щонайменше 1 340 російських окупантів та сотні одиниць ворожої техніки.

Про це свідчать дані ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 604-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,42 млн осіб.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 16 липня 2026 року

особового складу – близько 1 424 620 (+1 340) осіб;

танків – 12 144 (+3);

бойових броньованих машин – 24 940 (+2);

артилерійських систем – 46 019 (+66);

РСЗВ – 1 936 (+0);

засобів ППО – 1 492 (+0);

літаків – 437 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 919 (+12);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 411 005 (+1 801);

крилатих ракет – 4 906 (+0);

кораблів / катерів – 34 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 120 727 (+420);

спеціальної техніки – 4 420 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 604-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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