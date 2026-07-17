Вночі дрони Сил безпілотних систем ЗСУ у Чорному морі атакували 12 кораблів “тіньового флоту” Російської Федерації.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт “Мадяр” Бровді.

Атака на “тіньовий флот”

За словами командувача, наші дрони атакували дев’ять суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз та один буксир.

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У період дії операції Сил безпілотних систем МоЛоЧКа з 6 по 17 липня уражено 159 суден зі складу “тіньового флоту” РФ, а саме: в Азовському морі — 117 одиниць; у Чорному — 42 одиниці.

— Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів в обхід санкцій, — наголосив Роберт Бровді.

Нагадаємо, 7 липня Сили безпілотних систем ЗСУ заявили про ураження 12 танкерів “тіньового флоту” РФ. За словами Роберта Бровді, судна перевозили паливо для окупованого Криму.

16 липня СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ завдала удару по двох танкерах російського “тіньового флоту” — Louise 1 та Banda — у Чорному морі. Для атаки використали морські дрони Мамай.

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