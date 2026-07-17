Ночью дроны Сил беспилотных систем ВСУ в Черном море атаковали 12 кораблей “теневого флота” Российской Федерации.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Мадяр Бровди.

Атака на “теневой флот”

По словам командующего, наши дроны атаковали девять сухогрузов, один танкер, один танкер-газовоз и один буксир.

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В период действия операции Сил беспилотных систем МоЛоЧКа с 6 по 17 июля поражено 159 судов из состава “теневого флота” РФ, а именно: в Азовском море — 117 единиц; в Черном — 42 единицы.

— Цель: неизлечимый паралич логистики нефти, топлива, грузов в обход санкций, — подчеркнул Роберт Бровди.

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ заявили о поражении 12 танкеров “теневого флота” РФ. По словам Роберта Бровди, суда перевозили топливо для оккупированного Крыма.

16 июля СБУ совместно с Военно-морскими силами ВСУ нанесла удар по двум танкерам российского “теневого флота” — Louise 1 и Banda — в Черном море. Для атаки использовали морские дроны Мамай.

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