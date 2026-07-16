Верховна Рада підтримала кандидатуру Сергія Корецького на посаду прем’єр-міністра України після відставки Юлії Свириденко.

Про це стало відомо із трансляції засідання Верховної Ради.

Сергій Корецький: що про нього відомо

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в місті Луцьк Волинської області.

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Має кілька вищих освіт: у 2001 та 2005 роках закінчив Луцький технічний університет, де вивчав Автомобілі та автомобільне господарство і Економіку підприємства.

Згодом здобув фах із Видобування нафти і газу в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу.

Крім того, у 2019 році успішно завершив навчання за програмою Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі.

Сергій Корецький: біографія та факти із життя

Він є українським підприємцем та менеджером у нафтогазовій галузі. Раніше керував мережею автозаправних станцій WOG.

Корецький обіймав посаду директор ПАТ Укрнафта та АТ Укртатнафта у період з листопада 2022 року до травня 2025 року.

У травні 2025 року Сергій Корецький очолив правління НАК Нафтогаз.

Що відомо про кадрові зміни у Кабміні

12 липня стали відомі ймовірні кандидати на посаду прем’єр-міністра України. Серед них, хто міг очолити Кабінет міністрів, розглядався Сергій Корецький.

Крім цього, були кандидатури міністра енергетики Дениса Шмигаля, міністра оборони Михайла Федорова та мерів кількох обласних центрів, наприклад, міського глави Харкова Ігоря Терехова.

У цей день президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни. Зокрема, він запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко нову посаду.

Зеленський додав, що очікуються зміни в уряді та правоохоронних органах в межах нової політичної стратегії.

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