Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру бригадному генералу Служби безпеки України Іллі Вітюку у незаконному збагаченні та декларуванні неправдивих відомостей.

Хоча його ім’я в повідомленні не зазначається, факт підозри колишньому очільнику Департаменту кібербезпеки Вітюку вже підтвердили в СБУ.

У НАБУ уточнили, що детективи разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили посадовця з вищого офіцерського складу СБУ на придбанні майна, вартість якого не відповідає його задекларованим доходам.

Слідчі встановили, що у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру вартістю 21,6 млн грн, оформивши нерухомість на члена своєї сім’ї. У договорі ж була вказана значно нижча сума – 12,8 млн грн.

Фінансування покупки член родини пояснив власними доходами як фізичної особи-підприємця. Він заявив, що з лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.

– Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ Укрзалізниця у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою. Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності, – стверджують у НАБУ.

Крім того, слідство не знайшло підтверджень законного походження ще 8,8 млн грн, витрачених на купівлю квартири.

Дії посадовця кваліфікували за статтями Кримінального кодексу, що стосуються незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Реакція Служби безпеки

В СБУ заявили, що про підозру в незаконному збагаченні та в недостовірному декларуванні повідомили Іллі Вітюку.

Там зазначили, що підозра є реакцією на затримання СБУ кількох працівників НАБУ наприкінці липня.

– СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року, – йдеться у повідомленні.

Раніше СБУ задокументувала факти торгівлі з РФ (ст. 111-2 ККУ) з боку одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого працівника Бюро було затримано за підозрою у державній зраді та передачі даних до РФ (ст. 111 ККУ).

За твердженням СБУ, саме після цих резонансних затримань НАБУ та САП активізували справу щодо Іллі Вітюка.

За даними СБУ, хоча кримінальне провадження було відкрито ще півтора року тому, за цей час детективи не змогли надати достатніх доказів, які б підтверджували незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.

Підставою для відкриття справи стала квартира, що перебуває у власності родини Вітюка. Слідство вважає, що житло нібито було куплене за заниженою ціною та за кошти сумнівного походження.

У СБУ наголошують, що у матеріалах провадження проігноровано низку ключових фактів:

результати експертиз, які спростовують версію про купівлю житла за заниженою ціною, у тому числі експертизи, проведені на запит самого НАБУ;

висновок НАЗК, яке після перевірки не виявило ознак незаконного збагачення в родини Вітюка;

докази того, що дружина генерала займалася підприємницькою діяльністю й отримувала офіційні доходи, задекларовані та підтверджені державними експертизами;

покази свідків, які, попри тиск з боку слідчих, спростували обвинувачення.

Що відомо про Іллю Вітюка

У СБУ також наголошують, що Ілля Вітюк з перших днів повномасштабної війни активно захищає державу.

Під його керівництвом Департамент кібербезпеки відбив тисячі атак на системи зв’язку, енергетичні та комунальні об’єкти України, а також проводив контрнаступальні кібероперації.

У 2022 році Вітюк як бригадний генерал очолив одну з бойових груп під час оборони Києва і звільнення Київської області від окупантів.

У 2024–2025 роках він перебував у ротаціях у Сумській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Донецькій областях, брав участь у Курській операції.

За участі Вітюка було створено бойовий підрозділ на базі ДКІБ. Зараз у ньому діють снайперські групи та підрозділи, що за допомогою безпілотників знищують техніку противника, засоби РЕБ і РЕР, а також живу силу російської армії.

Також під керівництвом Вітюка організовано роботу з протидії інформаційно-психологічним операціям, збору та аналізу розвідданих, нейтралізації диверсійних груп.

Обмеження повноважень НАБУ і САП

Нагадаємо, 21 липня працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора провели 70 обшуків у співробітників НАБУ і САП.

Було затримано співробітника НАБУ, який, як стверджували в СБУ, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру.

У НАБУ заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що обмежує незалежність НАБУ та САП.

Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки “фактично знищується” незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба “очистити від російських впливів”.

31 липня Зеленський підписав закон №13533 про відновлення повноважень НАБУ і САП. Раніше того дня документ підтримала Верховна рада.

Президент назвав документ збалансованим: таким, що гарантує незалежність антикорупційних органів і водночас захищає систему правопорядку від російського впливу.

