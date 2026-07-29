Дрони СБУ уразили НПЗ Лукойлу у Пермі за понад 1 500 км від України
- Дрони СБУ уразили НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез у Пермському краї РФ.
- Об'єкт розташований більш ніж за 1 500 км від українського кордону.
- Потужність заводу становить майже 13 млн тонн нафти на рік.
Дрони Служби безпеки України успішно уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу Лукойл-Пермнафтооргсинтез. Ціль знаходиться на відстані понад 1500 км від України.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Ураження НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез
Зокрема, після атаки українських дронів на НПЗ сталася пожежа. Палає установка первинної переробки нафти — один із ключових технологічних об’єктів підприємства.
Лукойл-Пермнафтооргсинтез — це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, потужністю майже 13 млн тонн на рік. НПЗ виготовляє пальне як для цивільного сектора, так і для потреб російської армії.
Як наголосили у СБУ, такі ПНЗ є стратегічною ціллю, адже вони виробляють пальне для військової техніки армії ворога. Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел фінансування війни проти України.
У ніч проти 26 липня Сили оборони України уразили об’єкт Чорноморнафтогазу у районі Внукового в тимчасово окупованому Криму.
25 липня українські дрони атакували Тюменський нафтопереробний завод. Там спалахнула пожежа. Тюменський нафтопереробний завод є одним із ключових незалежних НПЗ у Росії.
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