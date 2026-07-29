Дрони Служби безпеки України успішно уразили інфраструктуру нафтопереробного заводу Лукойл-Пермнафтооргсинтез. Ціль знаходиться на відстані понад 1500 км від України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Ураження НПЗ Лукойл-Пермнафтооргсинтез

Зокрема, після атаки українських дронів на НПЗ сталася пожежа. Палає установка первинної переробки нафти — один із ключових технологічних об’єктів підприємства.

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Лукойл-Пермнафтооргсинтез — це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, потужністю майже 13 млн тонн на рік. НПЗ виготовляє пальне як для цивільного сектора, так і для потреб російської армії.

Як наголосили у СБУ, такі ПНЗ є стратегічною ціллю, адже вони виробляють пальне для військової техніки армії ворога. Крім того, нафтопереробна галузь залишається одним із головних джерел фінансування війни проти України.

У ніч проти 26 липня Сили оборони України уразили об’єкт Чорноморнафтогазу у районі Внукового в тимчасово окупованому Криму.

25 липня українські дрони атакували Тюменський нафтопереробний завод. Там спалахнула пожежа. Тюменський нафтопереробний завод є одним із ключових незалежних НПЗ у Росії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 617-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : СБУ

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