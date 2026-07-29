Дроны СБУ поразили НПЗ ЛУКОЙЛа в Перми в более чем 1 500 км от Украины
- Дроны СБУ поразили НПЗ ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез в Пермском крае РФ.
- Объект расположен более чем в 1 500 км от украинской границы.
- Мощность завода составляет около 13 млн тонн нефти в год.
Дроны Службы безопасности Украины успешно поразили инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез. Цель находится на расстоянии более 1500 км от Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Поражение НПЗ ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез
В частности, после атаки украинских дронов на НПЗ произошел пожар. Пылающая установка первичной переработки нефти — один из ключевых технологических объектов предприятия.
Лукойл-Пермнефтеоргсинтез — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, мощностью почти 13 млн тонн в год. НПЗ производит топливо как для гражданского сектора, так и для нужд российской армии.
Как отметили в СБУ, такие ПНС являются стратегической целью, ведь они производят топливо для военной техники армии врага. Кроме того, нефтеперерабатывающая отрасль остается одним из главных источников финансирования войны против Украины.
В ночь на 26 июля Силы обороны Украины поразили объект Черноморнефтегаза в районе Внукового во временно оккупированном Крыму.
25 июля украинские дроны атаковали Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Там вспыхнул пожар. Тюменский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых независимых НПЗ в России.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 617-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.