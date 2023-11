Дальність стрільби до 500 км і знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер

З початком повномасштабної війни Росія активно обстрілює українські міста ракетними комплексами та зброєю різних типів. Серед них є оперативно-тактичний комплекс Іскандер.

Факти ICTV зібрали інформацію про ці важкі ракетні комплекси Іскандер.

ОТРК Іскандер – це родина комплексів: Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вони є розробкою Конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

Перший Іскандер представили у серпні 1999 року. Його основне призначення – знищення систем протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО) супротивника, а також важливих об’єктів (мости, склади) на відстані до 500 км.

У комплексах використовуються надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями, а також помилковими мішенями з метою обходу систем ПРО.

Варто зазначити, що маса ракети – 3,8 тонни, а бойової частини – 480 кг, довжина ракети – 7,2 м, а діаметр – 920 мм. Максимальна висота траєкторії – 50 км. Мінімальна дальність ураження – 50 км.

На озброєнні армії РФ стоїть Іскандер-М – комплекс із двома квазібалістичними ракетами 9М723.

Раніше видання The New York Times писало з посиланням на американську розвідку, що балістичні ракети комплексів Іскандер-М, які Росія випустила по території України, мають приманки, здатні ошукувати радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку.

Так, кожен із пристроїв має приблизно 30 см довжини, форму циліндра білого кольору з помаранчевим хвостом.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd

— CAT-UXO (@CAT_UXO) March 5, 2022