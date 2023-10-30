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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Дальність стрільби до 500 км і знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер

Дальність стрільби до 500 км і знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Фото: Dreamstime

З початком повномасштабної війни Росія активно обстрілює українські міста ракетними комплексами та зброєю різних типів. Серед них є оперативно-тактичний комплекс Іскандер.

Факти ICTV зібрали інформацію про ці важкі ракетні комплекси Іскандер.

Іскандер: що це

ОТРК Іскандер – це родина комплексів: Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вони є розробкою Конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

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Перший Іскандер представили у серпні 1999 року. Його основне призначення – знищення систем протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО) супротивника, а також важливих об’єктів (мости, склади) на відстані до 500 км.

Ці оперативно-тактичні ракетні комплекси можуть використовувати як крилаті, так і квазібалістичні ракети.

Останні від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії – від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.

Загалом Іскандери вважаються потужнішим озброєнням, ніж, наприклад, Калібр, і потенційно можуть нести ядерні боєголовки.

У комплексах використовуються надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями, а також помилковими мішенями з метою обходу систем ПРО.

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Варто зазначити, що маса ракети – 3,8 тонни, а бойової частини – 480 кг, довжина ракети – 7,2 м, а діаметр – 920 мм. Максимальна висота траєкторії – 50 км. Мінімальна дальність ураження – 50 км.

На озброєнні армії РФ стоїть Іскандер-М – комплекс із двома квазібалістичними ракетами 9М723.

Раніше видання The New York Times писало з посиланням на американську розвідку, що балістичні ракети комплексів Іскандер-М, які Росія випустила по території України, мають приманки, здатні ошукувати радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку.

Так, кожен із пристроїв має приблизно 30 см довжини, форму циліндра білого кольору з помаранчевим хвостом.

Обманка напхана електронікою, видає радіосигнали, здатні заглушити радари противника, які намагаються знайти Іскандер-М. Також приманка містить джерело тепла для перехоплення вхідних ракет.

Варто зазначити, що саме Іскандери в Росії називають головною зброєю стримування проти НАТО.

Застосування Іскандерів в Україні

Ймовірно, саме з Іскандерів завдали ударів по українських аеродромах на самому початку вторгнення 24 лютого 2022 року, та атакували аеропорт у Житомирі 27 лютого 2022 року.

За повідомленнями військового керівництва України та ракети Іскандер російська армія застосовувала при обстрілах Києва та інших міст України. Наприклад, у ніч з 2 на 3 березня Київ було обстріляно ракетами P-500 (9М728) з комплексу Іскандер.

9 березня балістичну ракету комплексу Іскандер було запущено в напрямі Краматорська. Ракету було збито українською ППО.

14 березня війська РФ завдавали ударів по житлових масивах Харкова, зокрема й ракетними комплексами Іскандер, а вранці 27 травня крилата ракета цього комплексу була випущена з Ростовської області та влучила в казарму Національної гвардії України на території Дніпропетровської області.

Також з Іскандерів було обстріляно Дніпро, Харків, Слов’янськ. А 16 вересня 2022 року підрозділи ППО Схід на Дніпропетровщині знищили три крилаті ракети Іскандер-К.

Під час атаки в ніч на 18 травня російські терористи також використали дві крилаті ракети Іскандер-К із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Також ворог застосував Іскандери під час денної атаки на Київ 29 травня 2023 року. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Щонайменше 10 ракет було випущено двох типів – Іскандер-М (балістична) та Іскандер-К (крилата), а скільки збито – уточнюється. Проте робота ППО була успішною, – наголосив він.

Вночі 1 червня війська РФ здійснили чергову атаку на Київ, застосувавши десять крилатих та балістичних ракет типу Іскандер, усі вони були знищені. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

– Близько 02:45 російські окупанти продовжили серію атак на столицю України. Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК Іскандер. Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато, – зазначили в командуванні.

Також удару ракетою Іскандер по місту Первомайський армія РФ завдала о 13:37 4 липня 2023 року. Під час обстрілу постраждали 43 людини, 12 з яких – діти.

У місті пошкоджено 18 житлових будинків. Дев’ять із них залишились без вікон та дверей.

28 липня близько 20:33 Росія, попередньо, двома ракетами Іскандер атакувала багатоповерхівку у Дніпрі. Окрім житлового будинку пошкоджено і будівлю Служби безпеки України. Також внаслідок удару є постраждалі.

5 жовтня близько 13:15 російські війська вдарили по магазину-кафе у селі Гроза Харківської області ракетою Іскандер. Внаслідок атаки загинула 51 людина.

Уранці 6 жовтня російські війська завдали двох ударів по Харкову. Внаслідок удару загинув 10-річний хлопчик. Також відомо про 25 поранених.

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