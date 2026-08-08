У Херсонській області російські війська готуються посилити дроновий терор. Особливо окупанти звертатимуть увагу на автотранспорт біля супермаркетів, ринків та автозаправних станцій.

Про це повідомляє керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Як РФ посилить дроновий терор на Херсонщині

За інформацією ОВА, отримано оперативну інформацію від українських захисників про підготовку посилення російського дронового терору на території Херсонської області.

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– За даними Сил оборони, загарбники отримали вказівки щодо проведення так званого “вільного полювання” на автотранспорт із застосуванням БпЛА, зокрема на оптоволоконному керуванні, – йдеться у повідомленні.

В ОВА розповіли, що окупанти збільшили присутність своїх дронових розрахунків у Херонській області, щоб реалізувати свої терористичні плани.

Прокудін стверджує, що особлива увага російських військ спрямована на автомобілі, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони України.

Крім цього, в Херсонській ОВА попередили, що збільшуються ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема, неподалік супермаркетів, ринків та АЗС.

Олександр Прокудін закликав жителів Херсонщини бути максимально пильними найближчими тижнями.

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