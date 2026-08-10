Пенсія працівників поліції призначається за спеціальними правилами, які відрізняються від загальної системи пенсійного забезпечення.

У якому віці поліцейські йдуть на пенсію, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У якому віці працівники поліції йдуть на пенсію

Пенсійне забезпечення поліцейських регулює закон України №2262-XII. Окремі питання проходження служби та зарахування періодів до стажу визначає закон №580-VIII Про Національну поліцію.

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У ПФУ розповіли, що для пенсії за вислугою років вік не завжди є головною умовою. Закон передбачає два основні варіанти для поліцейських, які звільняються зі служби з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати.

Перший — на день звільнення мати 25 календарних років вислуги або більше. У цьому випадку закон не встановлює окремої вимоги щодо досягнення 45 років.

Другий варіант передбачає досягнення 45-річного віку на момент звільнення. При цьому загальний страховий стаж має становити щонайменше 25 років, з яких не менше 12 років 6 місяців — військова служба, служба в органах внутрішніх справ або Національній поліції.

Отже, якщо запитувати, коли поліцейські можуть виходити на пенсію, то універсальної цифри для всіх працівників немає. В окремих випадках право на пенсію за вислугу може виникнути без досягнення 45 років, але за умови необхідної вислуги.

Які умови виходу на пенсію для поліцейських

Для призначення пенсії за вислугою років важливо, щоб поліцейський був звільнений зі служби та мав необхідну вислугу або відповідав вимогам щодо віку і страхового стажу.

Час служби в поліції зараховується до вислуги років, а також до страхового стажу та інших видів стажу, передбачених законодавством. Перелік посад, служба на яких враховується, визначений, зокрема, статтею 78 Закону №580-VIII.

Якщо пенсіонер після звільнення знову вступає на службу, виплата пенсії на період такої служби припиняється. Після наступного звільнення виплату відновлюють з урахуванням загальної вислуги на день останнього звільнення.

Які пенсії можуть отримувати поліцейські

Закон №2262-XII передбачає для працівників поліції кілька видів пенсій:

за вислугу років,

по інвалідності,

у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсія по інвалідності може призначатися у випадках, коли інвалідність настала через поранення, контузію, каліцтво або захворювання, пов’язані з виконанням службових обов’язків чи проходженням служби.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається членам сім’ї поліцейського за умов, визначених законом.

При цьому для пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника тривалість служби не є обов’язковою умовою.

Таким чином, відповідь на питання, в якому віці працівники поліції йдуть на пенсію, залежить від виду пенсії. Якщо йдеться про пенсію за вислугу років, основними критеріями є вислуга, страховий стаж та, в окремих випадках, досягнення 45 років.

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