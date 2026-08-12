Балістичні ракети – це снаряди, які летять по балістичній траєкторії. Це означає, що ракети перебувають у некерованому русі.

Саме балістичні ракети для української ППО є одними із найскладніших цілей, адже можуть летіти на великі відстані, а запускатися – зі стаціонарних і мобільних установок.

Докладніше про те, що таке балістичне озброєння та яку небезпеку воно несе для України – читайте в матеріалі.

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Які балістичні ракети має на озброєнні РФ:

Військовий експерт Олексій Гетьман зазначає, що Росія найчастіше використовує балістичні ракети Іскандер. Також із менш серйозного балістичного озброєння РФ застосовує Точку-У, Луну-М, які є доволі застарілими.

Балістична ракета відрізняється від крилатої тим, що вона літає по балістичній траєкторії. Інакше кажучи, має здатність підніматися високо і вертикально атакувати зверху. Крилаті ракети можуть постійно маневрувати (ніби літак без льотчика).

Балістичні ракети, якими Росія обстрілює Україну – це ракети малої та середньої дальності, наприклад, дальність Іскандера – до 1 тис. км. Вона летить не зовсім як снаряд (піднявся в небо і впав), а має здатність трохи змінювати напрямок руху під час польоту. Проте Іскандер не може робити такі маневри, як крилата ракета, тобто розвернутися і полетіти в протилежному напрямку. А крилата – може (хоч і на 180 градусів).

Балістична ракета Точка-У летить на відстань 100-120 км, не маневрує, а рухається певною траєкторією. Вона взагалі нічого не бачить, летить просто як болванка і легко перехоплюється.

Також знайшли вони і Луну-М. Це ракета взагалі з 1960-х років, з дальністю ще меншою, ніж у Точки-У (70-80 км). Вона дуже неточна, може на 1 км відхилятися від цілі. Це приблизно як Катюша, яка в них колись була.

Далі йдуть ракети більшої дальності, наприклад морського або шахтного базування. І, звісно, балістичні міжконтинентальні ракети, як-от SS-20, SS-22, Тополь, Сармат тощо.

Вони піднімаються в космос і далі летять по інерції, як метеорит, а падають за рахунок сили тяжіння.

Великі міжконтинентальні ракети мають не одну головку, а 5-7 (ракет). Коли вони вилітають в космос, можуть розділятися. Із однієї ракети можна уразити 5-7 цілей. Це – ядерний заряд.

Балістичні ракети, які зараз використовує РФ, наприклад Іскандер, теж можуть нести атомний заряд, але там може бути звичайна вибухівка (фугас тощо).

Боротися із балістичними ракетами може система протиповітряної та протиракетної оборони Patriot та системи Samp-T.

Patriot може знищувати як Іскандери, так і Zolfaghar чи Fateh-110.

Що є в Україні для ураження балістичних ракет

Зенітний ракетний комплекс SAMP-T, створений консорціумом Eurosam, є високоточним засобом протиповітряної оборони. Він ефективно нейтралізує як аеродинамічні (літаки), так і балістичні цілі на відстанях до 100 км і 25 км відповідно. Завдяки використанню ракети Aster-30 з боєголовкою вагою 20 кг і швидкістю 1400 м/с, комплекс здатний одночасно відстежувати та знищувати до 16 повітряних цілей.

Patriot – це американська система протиповітряної оборони, оснащена ракетами, які працюють за принципом кінетичного ураження. Це означає, що ракета знищує ціль за рахунок сили зіткнення на надвисокій швидкості.

Які системи ППО збивають балістичні ракети

Patriot є потужною системою протиповітряної оборони, здатною знищувати значну кількість повітряних цілей. Водночас, як пояснив Фактам ICTV авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, у протидії сучасним балістичним ракетам ефективнішими залишаються спеціалізовані системи протиракетної оборони, зокрема американська THAAD або ізраїльські комплекси Arrow.

За його словами, головна перевага таких систем полягає у здатності перехоплювати ракети на найвищих ділянках траєкторії польоту. Це фактично позбавляє противника можливості коригувати тактику застосування балістичних ракет і значно підвищує ефективність перехоплення.

Експерт наголосив, що Patriot здатен працювати по балістичних цілях, однак робить це лише на фінальній ділянці польоту, а саме на відстані близько 30-40 кілометрів. Для порівняння, система THAAD може знищувати ракети на висоті понад 100 кілометрів, тобто ще за межами атмосфери, що суттєво розширює можливості протиракетного захисту.

Він також зазначив, що IRIS-T теоретично може перехоплювати балістичні ракети, але лише на малих висотах і за умови, що йдеться не про надшвидкісні цілі. Європейська система SAMP/T має схожі можливості, однак потребує подальшого технічного доопрацювання для підвищення ефективності.

На думку Храпчинського, перспективним рішенням може стати нове покоління європейської системи SAMP/T NG. Вона здатна відіграти ключову роль у захисті не лише України, а й усієї Європи, а також стати основою для формування спільної сучасної оборонної стратегії з європейськими партнерами.

Водночас експерт зауважив, що в Європі вже існують системи захисту від міжконтинентальних балістичних ракет, однак вони здебільшого мають морське базування та адаптовані для стаціонарного розміщення, зокрема в Польщі та Румунії.

При цьому європейський оборонно-промисловий комплекс тривалий час не приділяв достатньої уваги розвитку сучасних наземних систем ППО.

Що змінилося у 2026 році: Циркони, KN-23, KN-24 та ракети С-400

У 2026 році Росія почала активніше використовувати для ударів по Україні різні типи балістичних, гіперзвукових та інших ракет. Зокрема, у російських атаках фігурують північнокорейські KN-23 та KN-24, гіперзвукові Циркони, а також РМ-48У, які запускають із комплексів С-400 по наземних цілях.

За даними ГУР, у липні російські війська застосували 198 балістичних та гіперзвукових ракет. Серед них були ракети 9М723 комплексу Іскандер-М, РМ-48У із С-400 та Циркони. Це був найвищий показник за 2026 рік.

Про те, як Росія змінює підходи до виробництва та застосування ракет, в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

За його словами, Москва зараз зосереджується на тих видах озброєння, які вважає найбільш ефективними, а також на ракетах, для виробництва яких має достатньо необхідних компонентів.

Зокрема, за сім місяців 2026 року Росія виготовила 33 Циркони та 60 Оніксів, виконавши таким чином річний план їхнього виробництва. Спочатку ці ракети створювалися як протикорабельні, однак після модернізації РФ почала застосовувати їх і для ударів по наземних цілях.

Окремо Росія нарощує виробництво РМ-48У, які запускаються з комплексів С-400 по наземних цілях. За даними Скібіцького, у серпні РФ планувала виготовити близько 40 таких ракет, а їхній орієнтовний запас становив близько 400 одиниць.

На зміну набору ракет впливає і перерозподіл російських ресурсів. Наприклад, із квітня РФ призупинила серійне виробництво та застосування Х-32, оскільки результати випробувань після спроб підвищити точність ракети не відповідали очікуванням. Водночас Росія збільшила виробництво 9М723 для Іскандер-М.

KN-23 та KN-24, які Росія отримує від Північної Кореї, також належать до балістичного озброєння.

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