В Україні триває загальна мобілізація, під час якої військовозобов’язаних громадян призивають на військову службу. Для більшості військовозобов’язаних чоловіків віком від 18 до 60 років діють обмеження на виїзд за кордон. Проте є категорії громадян, які мають право перетинати державний кордон.

З якою групою інвалідності можна виїхати з України у 2026 році та які документи потрібні, читайте на Фактах ICTV.

З якою групою інвалідності можна виїхати з України

Під час дії воєнного стану люди з інвалідністю мають право на виїзд з України. Як зазначила адвокатка, юристка Ario Law Firm Надія Грищенко, це передбачено пунктом 2¹ Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів №57.

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У правилах вказано:

У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право: особи з інвалідністю за наявності посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

З якою групою інвалідності не можна виїхати з України

У 2026 році право на перетин кордону України з інвалідністю мають люди з I, II та III групами. Поїздка не обмежується лікуванням, адже підставою є підтверджений статус особи з інвалідністю.

Які документи потрібні для виїзду за кордон з інвалідністю

Інвалідність можна підтвердити одним із таких документів:

посвідченням, яке підтверджує статус особи з інвалідністю;

пенсійним посвідченням або посвідченням про призначення соціальної допомоги;

довідкою для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Чоловікам від 18 до 60 років також потрібні документ для виїзду за кордон і військово-обліковий документ.

Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою №157-1/о більше не є підставою для перетину кордону.

Кабінет Міністрів змінив Правила №57 постановою №1212, після чого цю форму виключили з переліку документів для виїзду.

Що має бути у військово-обліковому документі

Якщо чоловік має інвалідність, це не звільняє його від перевірки військово-облікових даних. Якщо підставою для виїзду є непридатність до військової служби, у військово-обліковому документі та реєстрі Оберіг має бути відповідна інформація. Порядок проведення військово-лікарської експертизи регулює наказ Міністерства оборони №402.

Це актуально для тих, кого раніше виключили з військового обліку.

Наразі особи з інвалідністю мають право на відстрочку від мобілізації відповідно до статті 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. При цьому група інвалідності, причина чи час її встановлення не змінюють самого права на відстрочку.

Для цього відстрочку потрібно оформити та мати відповідне підтвердження у військово-обліковому документі.

Якщо інформація про інвалідність уже є у державних реєстрах, відстрочку можна оформити через Резерв+. Система самостійно перевіряє дані та, якщо підстава підтверджується, відображає відстрочку в електронному військово-обліковому документі.

Якщо в електронних реєстрах немає необхідної інформації або система не може підтвердити інвалідність, звернутися можна до ЦНАПу. У такому разі потрібно надати документ, який підтверджує інвалідність, щоб дані перевірили та оформили відстрочку.

Для людей з інвалідністю відстрочка належить до категорій, для яких передбачене автоматичне продовження. Якщо підстава для відстрочки залишається чинною, а інформація про інвалідність підтверджується державними реєстрами, повторно подавати заяву чи документи не потрібно. Система самостійно перевіряє ці дані та продовжує відстрочку.

Якщо ж підстава для відстрочки зникає, наприклад людинe позпавляють статусу інвалідності, система не матиме підтвердження для її подальшого продовження. Тому автоматичне продовження діє лише доти, доки зберігається сама підстава для відстрочки та вона підтверджується у державних реєстрах.

Якщо в документі є виключення, а в Оберезі його немає

Адвокатка Катерина Аніщенко розповідала Фактам ICTV про випадки, коли у паперовому військово-обліковому документі є відмітка про виключення з військового обліку осіб з інвалідністю, яких визнали непридатними, але в реєстрі Оберіг людина продовжує значитися військовозобов’язаною.

У такій ситуації потрібно подати до ТЦК письмову заяву про виправлення даних. Звернення можна подати особисто, поштою або через адвоката.

Якщо інформацію не виправляють, варто отримати письмову відмову. Її можна використати для подальшого оскарження у суді.

Чи можуть відмовити у виїзді особам з інвалідністю

Наявність інвалідності не скасовує прикордонний контроль. Адже ДПСУ перевіряє документи та інформацію в державних реєстрах. Проблема виникне, якщо необхідного документа немає, дані не збігаються або існує інша законна заборона на виїзд, зокрема судове обмеження.

Якщо чоловіка визнано непридатним до військової служби та виключено з військового обліку, потрібно, щоб ця інформація збігалася у військово-обліковому документі та Оберезі.

Що робити, якщо не випустили за кордон

У разі відмови потрібно отримати письмове рішення із зазначенням причин. Його можна оскаржити через Державну прикордонну службу або в адміністративному суді. Для скарги до ДПСУ передбачений строк 30 днів від дня отримання рішення, для звернення до адміністративного суду — шість місяців.

Тому перед поїздкою достатньо перевірити три ключові речі: документ про інвалідність, документ для виїзду за кордон і військово-облікові дані. Якщо є статус непридатності та виключення з військового обліку, варто окремо переконатися, що ця інформація внесена до Оберегу.

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