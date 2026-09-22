Протягом минулої доби на фронті зафіксували 248 бойових зіткнень.

Російські війська завдали 87 авіаударів із застосуванням 305 керованих авіабомб, використали 9 647 дронів-камікадзе та здійснили 2 795 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 22 вересня 2026

Ситуація в Україні на 22 вересня 2026

На Сумщині під ворожим вогнем опинилися Бачівськ, Уланове, Товстодубове, Кучерівка, Корчаківка та Андріївка. Авіаудару зазнав район Пустогорода.

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Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження живої сили, три артилерійські системи та пункт управління противника.

Найактивніше ворог діяв на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 33 атаки. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 штурмів, на Гуляйпільському — 14, на Південно-Слобожанському — 10.

На Лиманському напрямку окупанти атакували п’ять разів, на Північно-Слобожанському — також п’ять, на Слов’янському — чотири.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві атаки, а на Куп’янському, Краматорському та Олександрівському — по одній.

На Придніпровському напрямку штурмів не було.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не зафіксовано.

Втрати ворога на 22 вересня

особового складу – близько 1 519 650 (+1 660) осіб;

танків – 12 361 (+5) од;

бойових броньованих машин – 25 365 (+4) од;

артилерійських систем – 50 142 (+75) од;

РСЗВ – 2 149 (+3) од;

засобів ППО – 1 662 (+3) од;

літаків – 442 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 712 (+17) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 527 693 (+1 728) од;

крилатих ракет – 5 111 (+0) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 151 861 (+516) од;

спеціальної техніки – 4 729 (+13) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 671-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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