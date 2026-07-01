Довідка про сімейний стан використовувалася для оформлення документів за кордоном, вступу до шлюбу або вирішення інших юридичних питань. Проте далеко не всі знають, що в Україні таку довідку органи ДРАЦС більше не видають.

Де взяти документи замість довідки про сімейний стан та куди звертатися, читайте в нашому матеріалі.

Які документи видають замість довідки про сімейний стан та де їх взяти

Довідка про сімейний стан в Україні більше не видається. Її скасували ще у 2007 році, тому відділи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) не оформлюють такий документ. У 2019 році припинили видавати і довідки про склад сім’ї.

Зараз дивляться

Проте це не означає, що українці залишилися без можливості підтвердити необхідну інформацію. Замість цих довідок сьогодні використовуються інші документи, зокрема витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян або документи, які видаються залежно від конкретної ситуації.

У Міністерстві юстиції пояснили, які саме документи можуть замінити довідку про сімейний стан, де їх отримати та у яких випадках вони потрібні.

Документи замість довідки про сімейний стан: як отримати

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) не видають окремої довідки про сімейний стан.

Натомість вони можуть оформити витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Саме цей документ у багатьох випадках замінює колишню довідку та містить інформацію про державну реєстрацію шлюбу, його розірвання, зміну імені, народження чи смерть.

У Мін’юсті пояснюють, що витяг може містити як окремі відомості про конкретний актовий запис, так і повну інформацію, якщо це необхідно.

Витяг із Державного реєстру актів цивільного стану представляє документ, який підтверджує відомості, що містяться у державному реєстрі.

Його можуть вимагати у різних ситуаціях, зокрема:

під час оформлення спадщини;

для підтвердження родинних зв’язків;

під час зміни прізвища або імені;

для оформлення документів за кордоном;

у випадках, коли необхідно підтвердити факт реєстрації чи розірвання шлюбу.

На відміну від звичайного свідоцтва про шлюб, витяг містить додаткові відомості.

Хто може отримати витяг про шлюб та інші документи

Отримати витяг про шлюб або інший витяг із Реєстру може людина, якій уже виповнилося 16 років. Вона має право отримати інформацію про себе, а також про близьких родичів, якщо підтвердить родинні зв’язки відповідними документами.

Ба більше, витяги можуть отримувати представники за довіреністю, окремі державні органи, нотаріуси, а в деяких випадках навіть банки та фінансові установи, але лише за письмовою згодою людини.

Для отримання витягу варто звернутися до:

будь-якого відділу ДРАЦС незалежно від місця проживання;

Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через портал Дія.

Тобто отримувати документ не обов’язково за місцем реєстрації. Подати заяву можна у будь-якому зручному відділі на підконтрольній Україні території.

Для отримання витягу потрібно подати заяву та зазначити відомості, за якими працівники зможуть знайти актовий запис.

Зазвичай достатньо вказати:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату і місце народження;

реквізити свідоцтва, якщо вони відомі;

або реєстраційний номер актового запису.

Також необхідно пред’явити паспорт.

Скільки коштує отримати витяг про шлюб

За інформацією Міністерства юстиції, видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану є платною. Станом на сьогодні вартість послуги становить 73 грн.

Водночас окремі категорії громадян та державні органи можуть отримати документ безкоштовно. Це, зокрема, суди, правоохоронні органи, нотаріуси, дипломатичні установи, а також люди, які оформлюють окремі види державної допомоги чи звертаються за витягом у передбачених законом випадках.

Довідка про сімейний стан для одруження за кордоном

Окремо варто згадати ситуацію, коли українці планують одружитися за межами України. У багатьох країнах майбутніх наречених просять підтвердити, що вони не перебувають у зареєстрованому шлюбі. Саме тому люди часто шукають довідку про сімейний стан для одруження за кордоном.

Як повідомили у Генеральному консульстві України в Мюнхені, таке підтвердження можна оформити безпосередньо в консульській установі.

Йдеться не про довідку від українського ДРАЦС, а про нотаріально посвідчену заяву, у якій громадянин підтверджує, що на момент звернення не перебуває у зареєстрованому шлюбі.

Оформити документ можна у день звернення, але лише за попереднім онлайн-записом.

Для оформлення нотаріальної заяви потрібно особисто прибути до Генерального консульства України.

Із собою необхідно мати:

чинний закордонний паспорт громадянина України;

довідку про місце проживання в Німеччині (Meldebescheinigung або Aufenthaltsbescheinigung);

копію свідоцтва про народження;

документи про попередній шлюб або його розірвання, якщо людина раніше була одружена.

Якщо такі документи видані іноземною державою, вони повинні бути легалізовані відповідно до вимог країни, мати апостиль (якщо це потрібно) та переклад українською мовою, виконаний присяжним перекладачем.

Довідка про сімейний стан в Дії

Довідка про сімейний стан в Дії наразі не формується. Але замість неї можна отримати витяг про шлюб. Отримати витяг про шлюб через Дію можна онлайн, без звернення до відділу ДРАЦС. Для цього потрібно виконати кілька простих кроків.

Спочатку необхідно зайти на портал Дія та натиснути кнопку Подати заяву. Після цього потрібно авторизуватися у кабінеті громадянина або створити обліковий запис, якщо його ще немає.

Далі слід заповнити електронну форму для отримання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію шлюбу. У заяві потрібно вказати необхідні дані та перевірити правильність внесеної інформації.

Після оформлення заявки користувач може обрати зручний спосіб отримання документа:

у найближчому відділенні Укрпошти;

за допомогою кур’єрської доставки Укрпошти.

Останнім етапом є оплата послуги. Видача витягу про шлюб через Дію є платною, наразі вартість документа становить 73 грн. Після оплати заяву передають на опрацювання, а готовий документ можна отримати обраним способом.

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