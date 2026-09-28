Україна завдала нових ударів по цілях у Росії та на тимчасово окупованих територіях.

Про нові ураження повідомили президент України Володимир Зеленський, Служба безпеки України та Генеральний штаб ЗСУ.

Зеленський про нові удари по об’єктах у РФ

Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує застосовувати далекобійні засоби у відповідь на російські удари.

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За його словами, у ніч проти 28 вересня було уражено два оборонні заводи — у Тульському та Воронезькому регіонах Росії. Також підрозділи СБУ завдали ударів по нафтових об’єктах у Краснодарському краї.

— Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах — в Тульському та Воронезькому регіонах, — повідомив Зеленський.

Крім того, президент заявив про ураження об’єктів у Калузькому та Орловському регіонах, які, за його словами, російська сторона використовує для атак дронами по Україні.

У Брянському регіоні удари завдавали безпосередньо по російських військах. Зеленський також повідомив про ураження цілі в Чорному морі, однак не уточнив, про який саме об’єкт йдеться.

— Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію, — заявив президент.

СБУ уразила чотири нафтобази у Краснодарському краї

У СБУ розкрили деталі ударів по нафтових об’єктах у Краснодарському краї, про які повідомив Зеленський.

За даними спецслужби, безпілотники Центру спецоперацій Альфа атакували чотири нафтобази. У СБУ зазначили, що ці об’єкти використовуються для зберігання та постачання нафтопродуктів для російської армії.

У станиці Новотитарівській уражено нафтобази Едельвейс-95 та Дін-Юг-Ойл. Після ударів там зафіксували два окремі осередки займання.

Також під удар потрапила нафтобаза Лукойл-Югнефтепродукт у станиці Павлівській. За інформацією СБУ, на об’єкті виникла пожежа.

Ще однією ціллю стала нафтобаза Ангелінська у станиці Старонижестебліївській, де після атаки також спалахнула пожежа.

У СБУ заявили, що ураження таких об’єктів має ускладнити постачання пального для російських військ.

Генштаб: уражено Панцир-С2 та об’єкти БпЛА

Окремо Генеральний штаб ЗСУ повідомив про удари, яких Сили оборони завдали 27 вересня та в ніч проти 28 вересня по військових об’єктах РФ і на тимчасово окупованих територіях.

У районі населеного пункту Сельцо Брянської області РФ уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С2.

У Виноградівці Запорізької області під удар потрапили пункт управління БпЛА та тимчасовий пункт дислокації російського підрозділу БпЛА.

У тимчасово окупованому Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

У Генштабі зазначили, що удари по таких об’єктах спрямовані на зниження інтенсивності застосування російськими військами ударних БпЛА та послаблення їхніх можливостей атакувати Україну.

Ще низку цілей Сили оборони уразили на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Маріуполі під удар потрапив ремонтний підрозділ російських військ. У Макіївці та Устинівці уражено склади боєприпасів.

У Нікольському Сили оборони завдали удару по складу матеріально-технічних засобів російських окупаційних військ.

У Генштабі заявили, що удари по військових цілях РФ продовжуються.

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