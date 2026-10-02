Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 2 жовтня 2026 – ситуація на фронті
Загалом протягом минулої доби відбулося 173 бойові зіткнення.
Противник здійснив 63 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3 994 дрони-камікадзе та здійснив 1 844 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій на 2 жовтня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 682-гу добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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