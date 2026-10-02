Загалом протягом минулої доби відбулося 173 бойові зіткнення.

Противник здійснив 63 авіаційні удари, скинув 187 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3 994 дрони-камікадзе та здійснив 1 844 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій на 2 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 682-гу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.