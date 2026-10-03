В Україні готуються до нового опалювального сезону. Окреме питання, чи зможуть громади забезпечувати людей теплом і водою після можливих російських атак.

Коли починається опалювальний сезон в Україні у 2026 році та що відомо про підготовку, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Опалювальний сезон в Україні 2026-2027: що відомо про підготовку

Про те, як Україна готується до зими, повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Міністр Микола Калашник наголосив, що особливо складною залишається ситуація у прифронтових регіонах, де критична інфраструктура може зазнати пошкоджень у будь-який момент.

Зараз дивляться

За даними міністерства, станом на початок вересня було підготовлено 79,2% житлового фонду. Це понад 114 тисяч будинків.

Ще влітку комунальні підприємства проводили ремонти покрівель, внутрішньобудинкових систем, інженерного обладнання та теплових мереж. Паралельно готували котельні, теплові пункти, водопровідні й каналізаційні системи.

Соціальна сфера наразі готова ще краще, а саме на на 86,5%. До зими підготовлено 20,6 тисячі шкіл, дитячих садків і закладів охорони здоров’я.

У системі теплопостачання готові до роботи 14 194 котельні, а це майже 83% від плану. Також підготовлено понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж. На окремих об’єктах ще тривають ремонти котлів, аварійних ділянок трубопроводів і центральних теплових пунктів, а також накопичуються запаси палива.

Не менш важлива частина підготовки — вода. До зими вже готові 2 900 водопровідних насосних станцій і понад 8,3 тисячі свердловин. Ремонтують також водопровідні та каналізаційні мережі, очисні споруди й водозабори.

Готують і дороги. Дорожні служби вже підготували 4 124 одиниці спеціальної техніки, відремонтували 8,6 млн квадратних метрів покриття та накопичили понад 1,3 млн тонн посипкових матеріалів і реагентів.

Чому цього року підготовці до зими приділяють особливу увагу

Попередня зима показала, наскільки вразливою залишається теплова інфраструктура України під час війни.

У січні 2026 року після російських ударів по критичній інфраструктурі в Києві без опалення тимчасово залишилися близько 6 тисяч житлових будинків. Після повторних атак частину будинків довелося підключати до тепла вдруге.

Тобто проблема взимку може виникнути навіть тоді, коли котельні та мережі формально підготовлені. Якщо пошкоджується критичний об’єкт, зникає електроживлення або аварія стається на великій ділянці тепломережі, одразу виникає питання, як швидко система зможе повернутися до роботи.

Саме на це зараз роблять акцент у громадах. Йдеться про резервні джерела живлення, запаси необхідного обладнання та матеріалів, можливість швидко провести ремонт і відновити подачу тепла, води чи інших базових послуг.

— Ми оцінюємо готовність не тільки за відсотками виконаних робіт, — пояснив Микола Калашник.

За його словами, головне завдання — забезпечити стабільну роботу систем життєзабезпечення навіть за умов можливих атак і надзвичайних ситуацій. Особлива увага приділяється прифронтовим територіям.

Коли починається опалювальний сезон в Україні у 2026 році

Точної загальноукраїнської дати, коли одночасно увімкнуть опалення в усіх містах, немає. Рішення ухвалюють з урахуванням погоди та ситуації в конкретному населеному пункті.

Згідно з постановою Кабміну №830, рішення про початок і закінчення опалювального періоду приймають органи місцевого самоврядування. При цьому враховуються кліматичні умови та вимоги відповідних нормативних документів.

Опалювальний період має розпочатися, коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить +8°C або нижче.

Тому відповідь на питання коли в Україні почнуть опалювальний сезон 2026-2027 залежатиме насамперед від температури восени, стану енергосистеми і готовності громад. Якщо похолодання буде коротким і температура знову підвищиться, це не означає автоматичного запуску опалення по всій країні.

Окремі громади можуть ухвалювати рішення про початок опалення з урахуванням фактичної погоди та місцевих умов.

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