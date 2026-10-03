МАГАТЕ повідомило про серію атак дронів поблизу Запорізької АЕС, унаслідок яких були пошкоджені трансформатори, необхідні для забезпечення станції електроенергією.

Про це Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило 3 жовтня.

Атаки дронів поблизу ЗАЕС: які наслідки

В агентстві зазначили, що протягом останніх тижнів отримували інформацію про низку дронових атак, які ще більше підвищили ризики для ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

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Серед зафіксованих атак були удари 19, 20 та 27 вересня по розташованій поруч Запорізькій тепловій електростанції.

Внаслідок цих атак було пошкоджено трансформатори, які мають критичне значення для зовнішнього електропостачання ЗАЕС. Через війну станція неодноразово залишалася без зовнішнього живлення.

Для виконання необхідних ремонтних робіт на Запорізькій ТЕС генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі проводить переговори з обома сторонами щодо укладення нового локального перемир’я.

Це має стати вже восьмою домовленістю за посередництва МАГАТЕ, метою якої є відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

Крім того, через атаку 22 вересня була виведена з ладу станція радіаційного моніторингу за межами ЗАЕС. Це призвело до зниження можливостей контролю за рівнем радіації в районі станції.

Унаслідок ударів по Енергодару загинув співробітник Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 2 жовтня Гроссі повідомляв, що через низькі запаси палива на ЗАЕС розглядається можливість скорочення кількості аварійних дизель-генераторів, які мають бути готовими до автоматичного запуску в разі втрати зовнішнього електропостачання.

За його словами, поповнити запаси дизельного пального на станції складно через бойові дії поблизу.

Від початку року на ЗАЕС сталося 15 блекаутів, під час яких станція втрачала зовнішнє електроживлення та була змушена переходити на дизельні генератори.

Фото: Укренерго

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