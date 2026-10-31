Станом на ранок суботи, 31 жовтня, у Києві відновили водопостачання після вечірньої атаки РФ.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Відновлення водопостачання в Києві: що відомо

– Наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі, – наголосив мер Києва.

За словами Кличка, енергетики та комунальні служби працювали протягом всієї ночі, щоб ліквідувати аварійну ситуацію, спровоковану російським обстрілом.

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Так, ввечері 30 жовтня після трьох влучань в один із обʼєктів критичної інфраструктури Києва в столиці почалися перебої зі світлом та водопостачанням.

Близько опівночі Лівий берег, Печерський, Соломʼянський та Голосіївський райони Києва все ще залишалися без води. А у Святошинському, Подільському та Шевченківському районах спостерігався знижений тиск подачі води.

У компанії ДТЕК повідомляли, що ворог атакував обʼєкт енергетики, внаслідок чого частина Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів залишилися без світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 711-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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