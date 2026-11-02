Український омбудсмен Дмитро Лубінець разом з уповноваженою з прав людини РФ Яною Лантратовою опрацьовує можливість продовження гуманітарних операцій в окупованих Олешках Херсонської області після завершення режиму тиші.

Про це 2 листопада повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець про продовження гуманітарних місій в Олешках

— Наразі разом із Яною Лантратовою опрацьовуємо можливості продовження подібних гуманітарних кроків. Важливо зберегти цей механізм взаємодії, щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя, — наголосив омбудсмен.

Лубінець нагадав, що режим тиші в Олешках діяв із 27 жовтня до 1 листопада. Гуманітарну операцію проводили у взаємодії з російською стороною за координації першої леді США Меланії Трамп.

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За його словами, протягом цього періоду сторони дотримувалися взятих на себе зобов’язань. Це дозволило доставити гуманітарну допомогу до Олешок та допомогти цивільним, які хотіли безпечно залишити місто.

До слова, уранці 2 листопада Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські війська використали режим тиші в Олешках для зміцнення своїх позицій.

За даними українського командування, окупанти проводили ротацію підрозділів, укріплювали позиції, розширювали антидроновий захист доріг і підвозили боєприпаси.

Водночас українські військові дотримувалися домовленостей щодо припинення вогню, що дозволило доставити гуманітарну допомогу та евакуювати цивільних.

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