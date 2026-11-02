Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец вместе с уполномоченной по правам человека РФ Яной Лантратовой изучает возможность продолжения гуманитарных операций в оккупированных Олешках Херсонской области после окончания режима тишины.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Лубинец о продолжении гуманитарных миссий в Олешках

— Сейчас вместе с Яной Лантратовой обсуждаем возможность продолжения подобных гуманитарных шагов. Важно сохранить этот механизм взаимодействия, чтобы и дальше помогать людям и спасать жизни, — подчеркнул омбудсмен.

Лубинец напомнил, что режим тишины в Олешках действовал с 27 октября по 1 ноября. Гуманитарную операцию проводили совместно с российской стороной под координацией первой леди США Мелании Трамп.

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По его словам, в течение этого периода стороны соблюдали взятые на себя обязательства. Это позволило доставить гуманитарную помощь в Олешки и помочь мирным жителям, которые хотели безопасно покинуть город.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска использовали режим тишины в Олешках для укрепления своих позиций.

По данным украинского командования, оккупанты проводили ротацию подразделений, укрепляли позиции, расширяли антидроновую защиту дорог и подвозили боеприпасы.

В то же время украинские военные соблюдали договоренности о прекращении огня, что позволило доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирных жителей.